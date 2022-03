OM Mercato : Grosse concurrence pour un attaquant de l’Udinese

Publié par Timothée Jean le 09 mars 2022 à 04:03

En quête de renfort pour l’été 2022, la direction de l’ OM s’intéresse de très près à un attaquant de l’Udinese. Mais les Olympiens ne sont pas seuls sur ce dossier.

OM Mercato : La concurrence s’agrandit pour Gerard Deulofeu

C’est un dossier qui a enflammé le dernier mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Selon la presse italienne, la direction de l’ OM avait jeté son dévolu sur Gerard Deulofeu cet hiver en vue de renforcer son secteur offensif. Les dirigeants marseillais avaient même entamé les négociations pour boucler son transfert en Ligue 1, sans succès. L’ancien ailier du FC Barcelone est finalement resté à l’Udinese, où il réalise une bonne saison.

Gerard Deulofeu est aujourd’hui incontournable au sein de l’attaque du club italien, comptabilisant 8 buts et 2 passes décisives en 23 apparitions de Serie A. Des performances qui séduisent. Selon les informations de Calciomercato, la direction de l’ OM n’a pas encore tiré un trait sur le dossier Deulofeu. Elle envisageait même de revenir la charge dès l’ouverture du prochain mercato. Mais le club phocéen devra faire face à une rude concurrence dans ce dossier, car les courtisans sont de plus en plus nombreux.

West Ham s’immisce dans le dossier Gerard Deulofeu

Le média britannique BBC explique en effet qu’en plus de l’AC Milan, l’AS Rome, Naples et la Fiorentina, West Ham s’est également immiscé dans le dossier Gerard Deulofeu avec la ferme intention de rafler la mise. S’il plaît à l’ OM, l’attaquant espagnol pourrait finalement prendre une autre destination la saison prochaine. D’autant plus que la liste de ses prétendants ne cesse de s’agrandir. Cependant, quelle formation remportera le gros lot dans ce dossier ? En tout cas, il faudra faire une belle proposition à la direction de l’Udinese pour recruter l’ailier espagnol. Car sa valeur marchande est estimée à 20 millions d'euros.