FC Lorient Mercato : Un ancien milieu de Nice va débarquer au FCL

Publié par Jules le 30 janvier 2023 à 10:09

Tandis que Terem Moffi se dirige vers l'OGC Nice, le FC Lorient pourrait s'offrir un ancien milieu de Nice pour le remplacer.

Ces derniers jours, l'avenir de Terem Moffi est le dossier le plus chaud du mercato du FC Lorient, alors que ce dernier ferme ses portes mardi soir. L'attaquant du FCL brille depuis le début de saison, il est l'auteur de 12 buts en 18 matches de Ligue 1. La concurrence est donc rude pour s'offrir l'attaquant nigérian et, si l'OM semblait avoir une longueur d'avance pour récupérer le buteur, c'est désormais l'OGC Nice qui tient la corde dans ce dossier.

De son côté, le FC Lorient s'active pour se renforcer à tous les postes dans les prochains jours. Tandis que Romain Faivre et Bamba Dieng sont déjà arrivés en Bretagne en provenance de l'OL et de l'OM, un milieu de terrain devrait bientôt débarquer chez les Merlus. En effet, le FCL semble vouloir renforcer son entrejeu avant la fin du marché des transferts dans moins de 48 heures, et essayerait de boucler l'arrivée d'un joueur de l'Udinese, passé par la Ligue 1 il y a quelques années.

FC Lorient Mercato : Une offre importante du FCL pour Jean-Victor Makengo

Formé au SM Caen, puis transféré à l'OGC Nice, Jean-Victor Makengo ne s'est jamais vraiment imposé en Ligue 1 et s'est donc exilé en Italie, à l'Udinese, en 2020. Le milieu de terrain de 24 ans s'est imposé comme un joueur fiable dans l'entrejeu du club italien, et pourrait bientôt faire son retour en France, au FC Lorient, comme l'indique L'Équipe ce lundi.

Le quotidien sportif explique que le FC Lorient serait très proche d'un accord avec l'Udinese pour l'achat de Jean-Victor Makengo contre une belle somme de 11 millions d'euros. Si ce transfert était officialisé par les Merlus, le milieu de terrain deviendrait le plus gros transfert de l'histoire du club.