Mercato OM : Longoria aux trousses d'un buteur de Serie A

Publié par Ange A. le 06 novembre 2022 à 07:47

Alors qu’un nouvel attaquant est annoncé à l’ OM cet hiver, Pablo Longoria suivrait toujours une vieille piste en Serie A.

Mercato OM : Longoria toujours à l’affût pour une cible en Italie

L’Olympique de Marseille doit se remettre de sa récente élimination de toutes les compétitions européennes. Battu par Tottenham lors de la dernière journée de la Ligue des champions, l’ OM ne sera pas reversé en Ligue Europa. Après cette désillusion européenne, des mouvements sont annoncés en Provence dès cet hiver. Si quelques départs sont évoqués pour renflouer les caisses du club, des signatures sont également dans les tuyaux. Pour épauler un Alexis Sanches souvent esseulé en pointe de l’attaque, Pablo Longoria devrait recruter un nouveau renfort offensif. Selon La Gazzetta dello Sport, le président marseillais lorgnerait encore du côté de la Serie A. Le dirigeant espagnol serait toujours intéressé par Gerard Deulofeu, dont le nom avait déjà été associé à Marseille lors du dernier mercato.

Deulofeu encore dans les plans de Marseille

Auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 34 matchs la saison dernière, Gerard Deulofeu avait tapé dans l’œil de Pablo Longoria. Mais l’Udinese s’était montré ferme pour son buteur espagnol (4 sélections/1 but). Le club italien espère un chèque compris entre 25 et 30 millions d’euros pour son attaquant âgé de 28 ans. Reste en Serie A, l’ancien Blaugrana compte deux buts et six passes décisives en 13 matchs de championnat. De quoi ravir le board olympien en quête d’un nouvel attaquant.

Dans ce dossier, l’ OM devra néanmoins composer avec une farouche concurrence. Les performances de Deulofeu étant également appréciées par le Borussia Dortmund, Schalke 04 et le Red Bull Leipzig. Encore sous contrat jusqu’en 2024, Gerard Deulofeu ne disposera plus que d’une seule année de contrat au terme de la saison. Son nom devrait encore animer le mercato.