Publié par Gary SLM le 23 avril 2023 à 11:25

Florian Thauvin, l'ancien joueur de l'OM, a rejoint l'Udinese au mercato de janvier dernier. Trois mois après son arrivée, il peine à trouver sa place au sein de l'équipe, elle-même en difficulté en championnat.

Udinese, ça ne va pas pour Florian Thauvin

L’attaquant français Florian Thauvin avait quitté l’OM pour le Mexique où il rejoignait alors un autre ancien joueur du club phocéen, André-Pierre Gignac. Contrairement à Gignac qui continue de faire les beaux jours des Tigres UANL, Thauvin à dû replier en Europe après 35 matchs et 8 buts au Mexique. Même si les yeux des fans marseillais étaient braqués sur lui, c’est l'Udinese qui a arraché sa signature.

Alors qu’il aurait pu profiter de la longue absence de Gerard Deulofeu pour marquer des points, l'attaquant français n’a juste pas fait le poids. Il n'a été utilisé que 8 fois et n'a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive. Forcément, la dolce vita qui lui semblait promise en Série A s’est transformée en Dura vita à un point qu’on parle déjà de son possible départ.

Même si officiellement l’Udinese appelle à la patience pour ce joueur qui doit encore s'adapter à un championnat plus intense et physique que le mexicain, l’heure serait en réalité à son possible transfert à la fin de la saison. Sûr que l’OM ne sera pas de la partie pour essayer de le recruter après ses performances peu convaincantes dans le championnat italien. Pablo Longoria avait déjà balayé du revers de la main l’idée de son retour sous le maillot du club phocéen il y a quelques mois.

Florian Thauvin est confronté à des difficultés d'intégration physiques et à un problème de compréhension du schéma de jeu de l'Udinese, devra revoir ses prétentions à la baisse. Si ses performances sont convaincantes à l'entraînement, elles sont moins probantes en match. En cas de retour en France l’ancien joueur de Newcastle United devra cibler un club de seconde zone.