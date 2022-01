OM Mercato: Surprise, Gerard Deulofeu, Longoria met 10M€ de !

Publié par Gary SLM le 25 janvier 2022 à 08:03

L’ OM pourrait créer une surprise ce mercato hivernal. Gerard Deulofeu, l’ attaquant ailier gauche de l’ Udinese, vers l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Longoria sort Gerard Deulofeu de son chapeau

L’excellente saison de Gérard Deuolefeu sous le maillot numéro 10 de l' Udinese n’a pas échappé à l’ OM. L'attaquant auteur de 6 buts et 2 deux passes décisives en 20 matchs officielles cette saison intéresse l’ Olympique de Marseille. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Milan AC, âgé de 27 ans, a attiré l'attention de plusieurs clubs de foot européens, dont celle des dirigeants de l’équipe phocéenne. Selon Calcio Mercato, la direction du club phocéen s’active pour s’offrir l’attaquant.

Ces derniers mois, l’ OM s’est activé en Série A avec notamment les transferts de Pau Lopez et Cengiz Under de la Roma. Ce n’est pas tout, Pablo Longoria, le président de l’équipe marseillaise, compte appliquer les mêmes recettes pour répondre aux attentes de son entraîneur Jorge Sampaoli qui s’était fixé l’objectif de recruter entre 4 et 5 nouveaux joueurs ce mercato hivernal. Même si l’équipe phocéenne est frappée par une interdiction de transfert, le dirigeant olympien pense utiliser une parade pour renforcer davantage le secteur offensif du club rival du PSG.

OM Mercato : Comment Longoria veut signer Deulofeu

Pour arracher le transfert de Gerard Deulofeu ce mercato hivernal, l’ OM étudie deux options. La première est que le joueur libre de tout contrat dès juin 2024 pourrait débarquer en prêt au Stade vélodrome, ce qui éviterait une sortie de chèque pour les dirigeants. La deuxième option est qu’un transfert sec peut être négocié avec versement différé du montant du transfert. Dans ce cas de figure, l’équipe ambitionnant d’accrocher une place directe à la prochaine Uefa Ligue des champions verserait un peu plus d’argent qu’elle ne devrait.

Le transfert de Gérard Deuolefeu est estimé à 10 millions d’euros. L’Olympique de Marseille pourrait boucler l’affaire pour 12 millions d’euros afin de satisfaire les attentes de son entraîneur. Les supporters de l’Olympique de Marseille seraient heureux de la forte concurrence en attaque de leur équipe, rejointe récemment par Cédric Bakambu - auteur de son premier but lors du match de Ligue 1 face au RC Lens (0-2).

Longoria insiste pour le transfert de l'attaquant

Une démarche très concrète des hommes de Pablo Longoria est citée par le média italien. Cette source souligne bien une offre de l’OM qui voudrait recruter Gerard Deulofeu dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire dès la fin de cette saison. Le petit problème est que les dirigeants du joueur préféreraient repousser son transfert à la fin de la saison du fait de son importance au sein de leur équipe. Pablo Longoria, qui connait bien les agents du joueur, insiste pour attirer l’international espagnol (4 matches et 1 but) à Marseille avant la fin du mercato.