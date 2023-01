OM Mercato : Un attaquant visé par Marseille se dirige vers Aston Villa

Publié par Timothée Jean le 17 janvier 2023 à 18:34

Courtisé par l’ OM depuis plusieurs mois, un attaquant espagnol pourrait finalement rejoindre Aston Villa dans ce mercato hivernal.

Décidément, Aston Villa compte bien contrarier les plans de l’Olympique de Marseille dans ce mercato hivernal. En quête de renforts dans l’entrejeu, le club britannique est passé à l’action pour s’attacher les services de Mattéo Guendouzi. L’entraîneur des Villans apprécie particulièrement son profil et aurait entamé des discussions secrètes avec le joueur de 22 ans en vue de convaincre de signer dès cet hiver.

Si pour l’instant, la direction de l’ OM se montre inflexible pour son milieu de terrain, Aston Villa ne perd pas espoir pour sa signature. Les négociations entre les différentes parties risquent de s’intensifier dans les jours à avenir. Et ce n’est pas tout. En plus de Mattéo Guendouzi, les Villans s’attaquent aussi à une cible de longue date de l’ OM et semblent en pole position sur ce dossier. Le journaliste italien Nicolo Schira assure en effet qu'Aston Villa serait proche de rafler la mise pour Gerard Deulofeu.

OM Mercato : Aston Villa prend les devants pour Gerard Deulofeu

Le profil de l’attaquant espagnol est très apprécié par le président de l’ OM, Pablo Longoria. Étant assez polyvalent, créatif et très provocateur, Gerard Deulofeu correspondrait parfaitement au type de joueur recherché par les dirigeants de l' OM. Ces derniers avaient même tenté de le recruter lors du dernier mercato estival, sans succès. Malgré plusieurs sollicitations, l'ancien joueur du FC Barcelone est finalement resté à l’Udinese, où son contrat expire en juin 2024. Mais le principal concerné a de grandes chances de changer de club dès cet hiver.

La source précise que les dirigeants d’Aston Villa ont déjà entamé des discussions avec la direction d’Udinese afin de boucler la signature de Gerard Deulofeu en ce mois de janvier. Les négociations entre les deux écuries seraient même en très bonne voie. L’ancien attaquant de Watford, qui n’a jamais caché sa volonté de relever un nouveau défi loin de la Serie A, pourrait finalement faire son retour en Premier League cet hiver. De son côté, l’ OM voit l’une des cibles offensives, prendre une autre destination. En quête de renfort offensif pour combler l’absence d’Amine Harit, les responsables de l' OM devraient donc se tourner vers d’autres cibles.