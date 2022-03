Real Madrid - PSG : Ancelotti livre les dessous de la remontada

Publié par Ange A. le 10 mars 2022 à 01:49

Carlo Ancelotti a livré son analyse après la qualification du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des champions.

Nouvelle remontada pour le PSG en Ligue des champions

Demi-finaliste la saison dernière, le Paris Saint-Germain ne verra même pas les quarts de finale de la Ligue des champions cette année. Mercredi, le PSG a été élimné par le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la C1. Défait au match aller au Parc des Princes (1-0), le Real a renversé Paris grâce à Karim Benzema, son homme providentiel. Auteur d’un triplé (61e, 76e et 78e), le capitaine madrilène a porté les siens vers une qualification en quarts. Kylian Mbappé (39e) pensait avoir fait le plus dur suite à son ouverture du score avant la mi-temps. Entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti s’est exprimé suite au retentissant exploit des siens face au PSG.

Les clés de la victoire du Real selon Ancelotti

Karim Benzema a relancé le Real Madrid suite à une bourde de Gianluigi Donnarumma. Pour son entraîneur, cette égalisation a été le point d’orgue du come-back de son équipe. « Après le premier but, on est rentrés dans une bonne dynamique, on a pressé et mieux contrôlé le ballon, on a eu moins de difficultés en seconde mi-temps par rapport à la première. À la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait rester dans le match, même si c’était difficile, en se disant que quelque chose pouvait arriver […] Le PSG est une grande équipe avec de grands joueurs, mais c’est ça le football, chaque petite chose peut tout changer comme ce premier but », a expliqué le technicien italien.

Le coach des Merengues n’a pas manqué de saluer la performance de son capitaine, élu homme du match. « Karim Benzema est un fantastique leader, fantastique avant-centre, je suis très heureux de ce qu’il fait et de son attitude », s’est félicité le tacticien madrilène.