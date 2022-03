Barça Mercato : Le FC Barcelone très chaud sur un roc défensif !

Publié par Thomas G. le 10 mars 2022 à 09:55

Le Barça veut renouveler totalement sa ligne défensive, les Catalans sont intéressés par un défenseur international sénégalais de Naples.

Barça Mercato : Le plan pour redevenir le grand Barça

Le FC Barcelone veut retrouver son standing dès la saison prochaine, les Catalans préparent un mercato estival XXL pour redevenir le grand Barça. Le Barça qui se battait pour tous les titres possibles. Le premier objectif du club est de se qualifier pour la ligue des champions l’an prochain. Cette qualification permettrait au Barça d’attirer de meilleurs joueurs en Catalogne.

Ensuite, le deuxième objectif de la direction est de prolonger les futurs piliers du club, à savoir Pablo Gavi, Ronald Araujo et Nico Gonzalez après avoir prolongé les contrats de Pedri et Frenkie de Jong.

Enfin, le FC Barcelone veut bâtir une équipe capable de concurrencer le Real Madrid au niveau national et les meilleurs clubs du monde au niveau européen. Ainsi, les dirigeants du club travaillent activement pour recruter 4 défenseurs centraux et un milieu de terrain récupérateur. Andreas Christensen, le défenseur de Chelsea, rejoindra le FC Barcelone libre l’été prochain. De plus selon la presse espagnole, un accord a été trouvé avec Franck Kessié le milieu de terrain du Milan AC qui arriverait libre également.

Kalidou Koulibaly au Barça ?

Le FC Barcelone veut recruter le champion d’Afrique, Kalidou Koulibaly. Chaque année Kalidou Koulibaly fait l'objet de nombreuses rumeurs départ, sans jamais quitter Naples. Le Sénégalais a été cité dans les plus grands clubs d’Europe comme le PSG, Manchester City ou encore Chelsea, mais il n’est jamais parti.

Selon la Gazetta dello Sport, cette année, pourrait être la bonne, le défenseur central sénégalais veut quitter Naples. À 30 ans, Kalidou Koulibaly souhaite jouer chaque saison la Ligue des Champions, de plus il veut se frotter aux meilleurs pour être considéré à sa juste valeur. Son ambition est de devenir le meilleur défenseur du monde. Toujours selon la Gazetta dello Sport, Kalidou Koulibaly est la priorité du FC Barcelone pour le poste de défenseur central.