OM Mercato : Incroyable, l’après Sampaoli commence à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 10 mars 2022 à 18:55

Suite aux échecs répétitifs de l’ OM, Jorge Sampaoli n’est pas certain d’aller au bout de son contrat. D'autant plus que les dirigeants marseillais travaillent déjà sur sa succession.

OM Mercato : Sampaoli, Longoria travaille déjà sur sa succession

Sur le papier, l’Olympique de Marseille ne présente pas une feuille de route catastrophique. Doté d’un effectif au complet, les Marseillais ont réalisé une bonne première partie de saison en championnat. Sauf que l’ OM affiche un visage loin d’être conquérant ces dernières semaines. Et le piètre spectacle proposé à domicile face à l’AS Monaco (défaite 0-1) a sérieusement fragilisé la situation de Jorge Sampaoli. À Marseille, le technicien marseillais ne fait pas l’unanimité. Ses choix tactiques incohérents sont même de plus en plus contestés. Les supporters de l’OM ont récemment affiché leur mécontentement contre l’Argentin, tout en réclamant des changements.

En clair, Jorge Sampaoli a tout intérêt à remettre les pendules à l’heure en renouant avec le succès le plus rapidement possible, sinon la situation risque de devenir électrique. Pour le moment, le président Pablo Longoria conforte son entraîneur à son poste jusqu’à la fin de la saison. Cependant, la situation risque de vite évoluer, surtout en cas de non-qualification de l’ OM pour la prochaine Ligue des Champions. Les dirigeants marseillais auraient même déjà anticipé tout mauvais scénario en contactant un nouvel entraîneur.

Un nouvel entraîneur sondé par Marseille

Cette information peut surprendre plus d’un, mais le média espagnol Todo Fichajes assure que les dirigeants de l’OM ont bien sondé Diego Martinez en cas d’un départ prématuré de Jorge Sampaoli. L’entraîneur espagnol est apprécié pour sa capacité à bien faire jouer ses équipes et possède l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ de Grenade. Déjà courtisé par Levante, Getafe et Elche, l’ancien technicien du FC Séville avait décidé de s’accorder une année sabbatique avant de reprendre du service.

Selon certaines sources espagnoles, Diego Martinez ne souhaiterait pas entrainer en Espagne dans le but de relever un nouveau défi dans un nouveau championnat. Le technicien espagnol de 41 ans pourrait donc rebondir à Marseille en cas de départ de Sampaoli, mais rien n’est acté dans ce dossier. L’Argentin est toujours maintenu à son poste à Marseille, où son contrat expire en juin 2023.