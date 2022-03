OM Mercato : C’est confirmé, le sort de Sampaoli est scellé !

Publié par Timothée Jean le 10 mars 2022 à 14:55

La direction de l’ OM a tranché pour Jorge Sampaoli, fortement contesté ces dernières semaines. Cette décision ne devrait pas faire plaisir aux supporters marseillais.

OM Mercato : Sampaoli n’est pas menacé à Marseille

À la veille du match OM-Bâle, en huitième de finale aller de la Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli a tenté d’évacuer la pression en appelant les supporters à l’union sacrée. Pourtant, le coach marseillais est bien conscient qu’il serait bien inspiré de s’offrir un peu de répit en renouant avec la victoire face à l’équipe suisse, ce soir. L’ OM reste sur une série de trois matches sans victoire en championnat. Et la défaite à domicile contre l’AS Monaco (0-1) a laissé autant de traces en interne que dans les tribunes du Vélodrome, où de nombreux supporters ont montré leur mécontentement. Ils ont vivement contesté les choix tactiques de Jorge Sampaoli, tout en réclamant son départ.

Au point où selon les dernières nouvelles venues d’un journaliste argentin, le coach marseillais serait désormais sur la sellette, car la direction de l’ OM envisagerait de se débarrasser de lui le plus rapidement possible. Mais selon les informations de L’Équipe, la direction de l’Olympique de Marseille a démenti cette rumeur grandissante, en assurant que « Jorge Sampaoli n’est pas menacé à son poste jusqu’à la fin de la saison ».

Pablo Longoria maintient sa confiance à Sampaoli

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, estime que l’ancien coach de l’Argentine est toujours la meilleure option possible pour mener à bien son projet d'élever l’Olympique de Marseille. En privé, les questions relatives à l’avenir de Sampaoli seraient même jugées absurdes. D’autant plus que l’ OM est toujours en course sur la scène européenne et figure à la 3e place du podium de Ligue 1, place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

Malgré cette période compliquée, le président marseillais maintient toujours sa confiance en son entraîneur. Cet immobilisme de l’ OM peut aussi se justifier pour des raisons économiques. Alors qu’il peine à réaliser de belles ventes à Marseille, Pablo Longoria n’envisage surtout pas d’évoquer les indemnités qu’il faudra verser en cas de départ prématuré de son entraîneur. Jorge Sampaoli peut de ce fait dormir sur ses deux oreilles jusqu’à la fin de l’exercice en cours.