ASSE : Une surprise dans le groupe de Dupraz contre le LOSC

Publié par ALEXIS le 11 mars 2022 à 02:55

Dupraz a convoqué 20 joueurs de l' ASSE pour affronter le LOSC, vendredi. Incertain cette semaine, Khazri est dans le groupe. Un retour est aussi à noter.

ASSE : Khazri et Sacko dans le groupe

L’ ASSE est à Lille pour y affronter le LOSC, vendredi soir au stade Pierre Mauroy, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Pascal Dupraz a son noyau, mais l’équipe stéphanoise n’est pas au complet. Eliaquim Mangala est suspendu, Romain Hamouma et Yvann Maçon sont blessés. Yvan Neyou, Saïdou Sow et les recrues hivernales Enzo Crivelli et Joris Gnagnon manquent toujours à l'appel. Sur le flanc en début de semaine et incertain pour disputer le choc avec Lille OSC, Wahbi Khazri et Falaye Sacko figurent finalement dans le groupe du nouveau coach de l’AS Saint-Étienne.

Miguel Trauco fait son retour depuis décembre

Une surprise est à noter dans l’effectif de Pascal Dupraz, c’est le retour de Miguel Trauco. L'international péruvien n’avait plus été convoqué cette année 2022. Après la trêve hivernale, il avait été testé positif à la covid-19. Il avait ensuite rejoint sa sélection pour des qualifications pour la coupe du monde 2022. Et depuis le 22 décembre 2021, il n’a pas joué avec les Verts. L’arrière latéral gauche remplace numériquement Mangala dans le groupe du coach des Verts.

Arrêté préfectoral pour les supporters des Verts

Par ailleurs, le Préfet du Nord a pris un arrêté préfectoral concernant la rencontre LOSC - AS Saint-Étienne, notamment des mesures d’encadrement de supporters stéphanois aux abords de l’enceinte des Dogues. « Il sera ainsi interdit à toute personne se prévalent de la qualité de supporter de l’ ASSE de stationner et de circuler sur la voie publique aux abords du Stade Pierre Mauroy (boulevard de Tournai, rue de virage, rue de la volonté, centre commercial Heron Park, centre commercial V2), entre midi et minuit », indique la préfecture.

Le groupe de l’ ASSE contre le LOSC

Gardien de but : Bernardoni, Green

Défenseurs : Kolodziejczak, Moukoudi, Nadé, Sacko, Silva, Trauco

Milieux de terrain : Aouchiche, Boudebouz, Camara, Diousse, Gourna, Moueffek, Youssouf

Attaquants : Bouanga, Khazri, Nordin, Sako, Thiou