OGC Nice Mercato : Après Gouiri, le Gym sur un autre gros coup à l'OL

Publié par ALEXIS le 12 mars 2022 à 12:45

Alors que les négociations entre l’ OL et Maxence Caqueret coincent, l’ OGC Nice s’est positionné pour récupérer ce dernier en cas d’échec de Lyon.

L' OL et Caqueret en désaccord sur le salaire du joueur

L’ OL et Maxence Caqueret sont en pleine négociation pour la prolongation de leur contrat qui ne tient plus que jusqu’au juin 2023. Grâce à ses performances remarquables dans l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais cette saison, le milieu de terrain est très courtisé en ce moment tant en Ligue 1, notamment par l’ OGC Nice, qu’en Europe. Pour éviter de voir le natif de Vénissieux signer avec le club de son choix dès janvier prochain, la direction du club rhodanien a décidé de prolonger son bail. Toutefois, les négociations achoppent sur le salaire exigé par le joueur de 22 ans. Selon les informations de Foot Mercato, l’ OL propose 200 000 € mensuel à ce dernier, alors que les représentants de Maxence Caqueret demandent 300 000 € par mois. Une demande jugée « trop élevée » par le board lyonnais.

L' OGC Nice à l'affut pour récupérer Maxence Caqueret

Et pendant que les parties peinent à s’accorder sur l’émolument de l’international Espoir Tricolore (8 sélections), l’ OGCN est plus que jamais à l’affut pour faire une offre intéressante à ce dernier. L’Équipe confirme la tendance en évoquant une offensive du club azuréen, en vue du mercato estival, si le joueur formé à l’Olympique Lyonnais ne trouve pas d’accord avec Jean-Michel Aulas. Il faut rappeler que le président des Gones a été clair sur la position de Lyon pour sa pépite. « Prolonger Maxence Caqueret ? Oui, mais pas à tout prix, et pas à n’importe quel prix. Cependant, on veut absolument qu’il reste », avait prévenu le dirigeant rhodanien, à la mi-février.

Pour rappel, l' OL avait transféré Amine Gouiri de l' OGC Nice en juillet 2020 (à 7 M€), suite à l'échec de la prolongation du contrat de ce dernier à Lyon, son club formateur. Aujourd'hui, l'attaquant, qui est de la même génération (2000) que Maxence Caqueret est le meilleur buteur des Aiglons avec 10 buts et 7 passes décisives, en 27 matchs de Ligue 1 disputés.