OL Mercato : Amine Gouiri transféré à l’OGC Nice (Officiel)

Dans les tuyaux ces derniers jours, le transfert d’ Amine Gouiri à l’OGC Nice est maintenant officiel. Ce mercredi, l’OL a communiqué sur le départ de l’attaquant.

Amine Gouiri à l'OGC Nice contre 7 M€

Dans un communiqué, l’OL a officialisé le transfert d’Amine Gouiri à l’OGC Nice ce mercredi 1er juillet. Selon les détails de l’Olympique Lyonnais, il est transféré pour un montant de 7 M€, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. « Le club remercie Amine Gouiri pour son état d'esprit, son investissement et son professionnalisme depuis qu’il a rejoint l’Academy à l’âge de 13 ans puis le groupe professionnel en 2017 », a écrit le club rhodanien. Formé à l’OL, l’avant-centre de 20 ans espérait exploser dans son club formateur avant de rejoindre un club plus grand. Mais il a été confronté à une forte concurrence au sein de l’équipe professionnelle, surtout celle du buteur Moussa Dembélé. En effet, l’Olympique Lyonnais a tenté de convaincre Amine Gouiri d’accepter un prêt d’un an, « ce qu’il a malheureusement refusé ».

Amine Gouiri retrouve Myziane Maolida au Gym

International Espoir Français, Amine Gouiri était sous contrat à l’OL jusqu’en juin 2024. Il avait prolongé son contrat en janvier 2019. Lors de la saison dernière tronquée, il a pris part à 5 matchs avec l’équipe de Rudi Garcia, dont un seul en Ligue 1. Cependant, il faut préciser qu’il avait déjà joué 7 matchs de championnat avec Lyon lors de l’exercice 2017-2018. Mais gravement blessé au genou (rupture du ligament croisé) l’été 2018, il avait manqué toute la saison 2018-2019. Le natif de Bourgouin-Jallieu va devoir se battre pour s'imposer au Gym, car il aura Kasper Dolberg et son ancien coéquipier Myziane Maolida en concurrence au même poste.