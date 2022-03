PSG Mercato : Après Madrid, Pochettino livre une terrible confession !

Publié par JEAN-LUC D le 13 mars 2022 à 13:35

Trois jours après la défaite du PSG face au Real Madrid en LDC, Mauricio Pochettino est sorti du silence. Il a fait une confidence sur sa situation.

Pochettino ne va « pas bien » après Madrid

Déjà fragilisé et sous le feu des critiques depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino n’a rien pu faire pour éviter le naufrage de son équipe face au Real Madrid, mercredi dernier, à Santiago Bernabeu, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. L’entraîneur a tout logiquement très mal vécu l’élimination précoce du Paris Saint-Germain, pourtant bien parti pour arracher son ticket pour les quarts de finale.

« Comment je vais ? Pas bien. Quand on analyse l'élimination, on a été bien chez nous et 60 minutes chez eux. Je vis ça mal, je ne me sens pas bien, j'ai de la rage, j'exprime un mal-être. Difficile de dormir la nuit », a déclaré le natif de Murphy devant les médias samedi. Un mal être qui pourrait se transformer en un départ au terme de l’exercice 2021-2022.

« Pochettino ne sera pas là la saison prochaine »

Nommé en janvier 2020 en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino pourrait probablement en train de vivre ses derniers mois à Paris. Après avoir interrogé les proches de l’ancien manager de Tottenham, TMW assure que le technicien argentin a déjà pris sa décision et qu’il va quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison.Sous contrat jusqu’en juin 2023, Pochettino serait fatigué de sa situation et sa vie au Paris SG. Une conclusion à laquelle abouti aussi le journaliste Julien Laurens.

« Pochettino ne sera pas là la saison prochaine, je peux vous le dire, à moins qu'ils n'arrivent pas à faire venir Zidane. Je ne pense même pas qu'il veuille être là-bas ; il veut être en Angleterre », a confié le journaliste de la chaîne américaine ESPN sur les antennes de la BBC.