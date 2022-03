Real Madrid Mercato : Grosse bataille avec le Bayern pour un milieu

Publié par Timothée Jean le 14 mars 2022 à 13:36

En quête d’un nouveau milieu de terrain, le Real Madrid s’intéresse de très près à une pépite de l’Ajax Amsterdam, également suivie par le Bayern Munich.

Real Madrid Mercato : Ancelotti fonce sur une sensation de l’Ajax

C’est sans doute le meilleur trio de milieu de terrain en Europe lors de ces dix dernières années. Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro forment un trio redoutable dans l’entrejeu du Real Madrid et continuent d’enchaîner des prestations impressionnantes. Ces trois piliers restent incontournables dans le onze de départ madrilène et ont tout remporté avec le club. Toutefois, force est de constater que ce trio légendaire du Real Madrid est vieillissant et se rapproche inéluctablement vers la retraite. Il faudra donc penser à trouver leurs dignes successeurs. C’est dans ce sens que les Madrilènes se sont déjà attachés les services d’Eduardo Camavinga lors du dernier mercato estival et travaillent en coulisses pour faire venir un jeune milieu de terrain supplémentaire.

Si ces derniers mois, le nom d'Aurelien Tchouameni (AS Monaco) a circulé avec insistance du côté de Madrid, le géant espagnol a aussi jeté son dévolu sur une autre cible, Ryan Gravenberch. Titulaire indiscutable à l’Ajax Amsterdam malgré son jeune âge, 19 ans, le milieu de terrain hollandais enchaîne de belles performances en Eredivisie. S’il est moins connu du grand public, le jeune joueur devrait donc faire parler de lui lors du prochain mercato. D’après les informations de Kicker, le Real Madrid, après une première tentative manquée cet hiver, devrait revenir à la charge pour Ryan Gravenberch. Le club madrilène se serait même rapproché du représentant du jeune joueur, Mino Raiola, en vue de boucler sa signature.

Le Bayern Munich en embuscade pour Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch est lié à l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin. À l’issue de la saison en cours, il sera en position de force pour négocier son départ. Le Real Madrid voudrait donc profiter de cette occasion pour l’attirer. Cependant, il faudra se montrer convaincant afin d’attirer le jeune talent, car le Bayern Munich est également sur le coup. La source assure que les dirigeants bavarois travaillent d'arrache-pied pour l’attirer en Bundesliga. C’est donc une grosse bataille qui se dessine déjà pour le jeune joueur de 19 ans. Il reste à savoir quelle formation remportera le gros lot, d’autant plus que l’Ajax Amsterdam n’a pas encore dit son dernier mot pour son jeune crack.