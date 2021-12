PSG Mercato : Le rétropédalage de Mino Raiola sur Haaland

Publié par Ange A. le 12 décembre 2021 à 05:05

Agent d’Erling Haaland, Mino Raiola est revenu sur sa dernière sortie concernant l’avenir de son protégé sur les tablettes du PSG.

La nouvelle mise au point de Mino Raiola

Encore sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024, Erling Haaland alimente beaucoup la rubrique des transferts. Le buteur de 21 ans semble condamné à quitter le BVB dans les prochains, notamment au terme de cette saison. Une tendance récemment confirmée au micro de Sport1 par son agent Mino Raiola. L’agent du buteur scandinave avait indiqué que son protégé devrait quitter Dortmund l’été prochain. Alors que le Paris Saint-Germain est cité parmi les courtisans de son poulain, l’Italien avait assuré que l’attaquant norvégien ne pouvait poser ses valises que chez quatre autres cadors européens : le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone et Manchester City. Sur son compte Twitter, le célèbre agent est revenu sur ses propos. L’occasion pour lui de mieux expliquer sa dernière sortie.

Haaland condamné à un départ de Dortmund

« Je voudrais clarifier ce qui suit à propos de l'interview de Sport1 : les quatre clubs que j’ai mentionnés à propos de l’avenir de Haaland étaient juste un exemple pour dire que, lorsqu’il partira, il ira dans l’un des 15 meilleurs clubs européens. Maintenant, Erling se concentre uniquement sur le football, il n’y a aucune négociation avec un quelconque club. Et je réaffirme ce que j’ai dit, il n’est pas certain qu’il parte cet été, peut-être que ce sera l’été suivant », a souligné Mino Raiola sur le réseau social. De retour de blessure, le géant norvégien a déjà repris son rythme d’enfer avec les Marsupiaux. Il a déjà claqué quatre buts et délivré une offrande depuis son retour à la compétition le 27 novembre. Cette saison, le successeur putatif de Kylian Mbappé au PSG compte 17 réalisations en seulement 14 matchs. De quoi susciter l’intérêt des plus grands clubs européens.