OM Mercato : Longoria, la vérité éclate enfin pour sa succession

Publié par Timothée Jean le 14 mars 2022 à 16:06

Pablo Longoria sera-t-il remplacé à la présidence de l’ OM ? L’un des favoris à sa succession a fait une grosse mise au point sur ce dossier.

OM Mercato : Gros démenti pour la succession de Longoria

Il est l'homme fort du nouveau projet de l'Olympique de Marseille. Tout d'abord nommé en tant que directeur sportif de l’ OM, Pablo Longoria a été promu au rang de président du club, suite au départ de Jacques-Henri Eyraud en février 2021. Et depuis, le dirigeant espagnol assure ces deux fonctions. Toutefois, son poste à la tête de l’ OM est remis en cause ces derniers jours. Tout d’abord, parce que Pablo Longoria, dans une récente interview accordée à La Provence, n’a pas exclu l’idée d’un départ de la présidence de l’ OM. Il espère un jour « devenir recruteur ». C’est l’une de ses aspirations personnelles. « Après cette expérience, j’aimerais voyager à travers le monde, regarder des joueurs. C’est l’unique chose qui pourrait me redonner du plaisir et de la passion », avait-il confié.

Dès lors, des spéculations ont circulé sur son avenir à Marseille. Samedi, l'insider Mohamed Toubache-Ter assurait d'ailleurs que le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, envisagerait sérieusement de remplacer Pablo Longoria à la présidence du club. Le choix de propriétaire du club marseillais se porterait sur Vincent Ponsot pour le remplacer. Une information vite démentie par le Lyonnais.

Vincent Ponsot assure que « c’est une intox »

Ancien directeur juridique de la LFP, le dirigeant français occupe le poste de directeur du football de l’Olympique Lyonnais depuis juillet 2020. Et si le propriétaire ambitionne de le débaucher pour lui confier les rênes de l’ OM, Vincent Ponsot n’envisage pas pour le moment de quitter sa fonction à Lyon. Au micro de Prime Video, il a rapidement démonté cette perspective. « Je ne suis au courant de rien, c'est de l'intox », a assuré le dirigeant de l’OL. De ce fait, il n’y a quasiment aucune chance de voir Vincent Ponsot quitter l’OL pour débarquer à la présidence de l’ OM, permettant ainsi à Pablo Longoria de redevenir directeur sportif du club phocéen. Le dirigeant espagnol va donc continuer à occuper ces deux fonctions, à moins d'un rebondissement de dernière minute.