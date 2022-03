OM Mercato : Incroyable, Pablo Longoria bientôt remplacé à Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 mars 2022 à 20:13

Quoique félicité pour son travail, Pablo Longoria pourrait passer la main au poste de président de l’OM. Un nom circulerait même déjà pour sa succession.

Pablo Longoria à nouveau directeur sportif ?

Pablo Longoria n’a jamais caché qu’il aimerait sa passion en tant que recruteur. « Aller plus haut que président de l’OM, c’est impossible. Ailleurs, je ne retrouverai pas la même passion (...) Devenir recruteur ? C’est une intention dans le futur. L’échec existe dans la vie. Il y a les résultats, la confiance du propriétaire, la capacité à réussir. Après cette expérience, j’aimerais voyager à travers le monde, regarder des joueurs. C’est l’unique chose qui pourrait me redonner du plaisir et de la passion », expliquait le président de l’équipe olympienne le 4 mars dernier, dans les colonnes de La Provence.

Et d’après les informations relayées ce samedi par l’Insider Mohamed Toubache-Ter, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt pourrait permettre prochainement à Longoria de retrouver sa passion et son ancien poste de directeur sportif. Pour prendre sa place à la présidence de l’OM, McCourt aurait déjà un nom en tête.

OM Mercato : Un remplaçant de Longoria trouvé à l’OL ?

En effet, Mohamed Toubache-Ter assure que le propriétaire de l’Olympique de Marseille apprécierait énormément le profil de Vincent Ponsot. Ancien directeur juridique de la Ligue de Football Professionnel, le dirigeant français occupe depuis juillet 2020 le poste de directeur du football de l’Olympique Lyonnais. Mais McCourt aimerait le débaucher pour lui confier les rênes de l’OM en tant que président délégué afin de permettre à Pablo Longoria de redevenir le directeur sportif du club phocéen.

« Marseille et Nice regardent avec gourmandise… Vincent Ponsot !! Le toulonnais Vincent Ponsot en futur Président Délégué de l’OM, ça aurait de la gueule ?? En tout cas, Marseille et Nice apprécient énormément le Directeur Général Football de Lyon (...) Oui oui en DS, ça POURRAIT être le plan. En tout cas, ce qui est réel, c’est que Marseille drague Ponsot !! En tout cas, ce qui est réel, c’est que Marseille drague Ponsot », a confié Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.

Affaire à suivre donc…