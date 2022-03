PSG Mercato : Di Maria s’en va, son prochain club se dessine déjà

Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2022 à 17:06

En fin de contrat le 30 juin prochain, Angel Di Maria devrait quitter le PSG. Et une destination se dessine déjà pour le milieu offensif de 34 ans.

Angel Di Maria et le PSG, c’est la fin !

Débarqué en août 2015 en provenance de Manchester United contre une enveloppe de 63 millions d’euros, Angel Di Maria ne devrait pas être conservé par le Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, le milieu de terrain offensif de 34 ans aimerait bien renouveler son bail avec les Rouge et Bleu. Mais d’après les informations livrées par Téléfoot, la direction parisienne n’aurait pour l'instant entrepris aucune action dans le sens d’une prolongation de l’international argentin.

D’ailleurs, conserver Di Maria au-delà de cette saison ne serait pas vraiment dans les plans des dirigeants parisiens. Le média sportif explique notamment que Leonardo n'aurait pas l'intention de lever l’option d’une année supplémentaire contenue dans le contrat signé entre le PSG et Angel Di Maria en mars dernier. Une tendance confirmée par L'Équipe ce week-end. « Éteignant quasiment ses espoirs de rester. Ses dirigeants penchent pour un renouvellement partiel de l'effectif et cela concernerait entre autres El Fideo », indique le journal sportif. Et aux dernières nouvelles, un club aurait déjà bougé ses pions pour le compatriote de Lionel Messi.

PSG Mercato : Angel Di Maria en route pour le Benfica ?

Sept ans après avoir foulé le sol français, Angel Di Maria serait en train de vivre ses derniers mois sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et s’il espérait terminer sa carrière européenne au PSG, le natif de Rosario pourrait finalement se voir contraint de revoir ses plans. En effet, le premier club européen de Di Maria souhaiterait le rapatrier l’été prochain.

D’après les renseignements du journal Record, le Benfica serait très intéressé par un retour de son ancien numéro 20 (2007-2010). Le quotidien portugais assure que le club portugais aurait d’ores et déjà sondé El Fideo afin de prendre la température. « Pour l'instant, il n'y a pas de négociations, car le salaire de l'ailier est un obstacle majeur, rendant l'accord très difficile », précise le média lisboète.

Le journaliste turc Ekrem Konur confirme cette tendance et révèle que si Di Maria veut rejouer pour le Benfica, il devra revoir à la baisse l’énorme salaire que le Paris Saint-Germain lui verse. Reste à savoir ce que décidera le partenaire de Kylian Mbappé.