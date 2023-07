Alors que le mercato estival bat son plein et que le dossier Kylian Mbappé occupe son actualité, le PSG tenterait d’attirer une légende du football mondial.

Il y a quelques jours, une grosse rumeur annonçait une possible arrivée de Paolo Maldini au Paris Saint-Germain pour intégrer l’organigramme des Rouge et Bleu et remplacer Luis Campos au terme du présent mercato estival. Et cette rumeur a été confirmée ce lundi par une source un peu plus crédible.

Mercato PSG : Paolo Maldini tient une offre du Paris SG

Après avoir misé sur Leonardo, le Qatar pourrait faire appel à une nouvelle pointure du football mondial pour enclencher son nouveau projet, qui pourrait probablement se faire sans Kylian Mbappé et Luis Campos. Libre depuis son départ de l'AC Milan en juin dernier, Paolo Maldini aurait en effet reçu une offre de la part de Nasser Al-Khelaïfi. La légende du football italien pourrait ainsi succéder à Luis Campos, dont l'avenir semble lié à celui de Mbappé.

Ce lundi, Sky Italia assure que le mythique défenseur central de l’AC Milan et de la Squadra Azzura aurait reçu deux prestigieuses propositions : une offre de la Fédération italienne, qui aimerait le voir intégrer l’organigramme de l’équipe nationale, et une autre du Paris SG. « Les postes précis qu'il occuperait ne sont pas encore connus. L'ancien directeur technique des Rossoneri est actuellement en vacances et n'a pas encore pris de décision », explique le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le PSG sonde le compatriote de Marco Verratti.

« Paris a été intéressé par mon profil en 2012, j’en ai parlé avec Nasser Al-Khelaïfi. Il m’a demandé si j’étais disposé à venir vivre à Paris. Cela ne s’est finalement pas fait, malgré la présence de Carlo Ancelotti et un coup de téléphone de Leonardo », avait confié l’homme de 55 ans lors d’une interview accordée à Téléfoot en 2020. Respecté après son passage réussi à l'AC Milan, Maldini possède un profil intéressant pour le club de la capitale française. Aucune décision n’a été prise par Paolo Maldini aujourd’hui, mais nul doute qu’il retrouvera un rôle prochainement.