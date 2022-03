PSG Mercato : Retournement de situation théâtrale au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 07:06

Le PSG s’apprête à vivre un été des plus mouvementés après le nouveau fiasco en LDC. Le club de la capitale pourrait même surprendre tout le monde.

Kylian Mbappé n’a pas pris sa décision

Après le huitième de finale retour de Ligue des Champions perdu par le Paris Saint-Germain sur le terrain du stade Santiago Bernabeu, la presse espagnole a annoncé que Kylian Mbappé a donné son accord à Florentino Pérez afin de rejoindre librement le Real Madrid à l’issue de la saison. D’après les informations divulguées récemment par Marca, le club madrilène et l’international français de 23 ans ont trouvé un terrain d’entente sur la base d’un contrat longue durée avec un salaire de 25 millions d’euros et une prime à la signature comprise entre 60 et 80 millions d’euros.

Ce lundi, le journaliste Ramon Alvarez de Mon a livré des détails de cette affaire en précisant même que l’avocate de l’attaquant du PSG, Delphine Verheyden, aurait déjà bouclé l’arrivée de son client chez les Merengues. Toujours selon la même source, il ne resterait plus qu’un détail à régler avant l’officialisation de l’opération à l’issue de la saison.

« L'annonce se fera à la fin de la saison, car le Real Madrid respectera la situation du joueur. Pour le moment, je pense que les discussions portent davantage sur les droits d'image que sur l'engagement des deux parties à unir leurs forces. Les choses importantes ont déjà été faites, il ne reste plus que les droits d'image à régler », a expliqué Ramon Alvarez de Mon dans une interview avec Bernabeu Digital. Cependant, le dossier serait encore loin d’être plié pour les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Encore une chance pour Mbappé ?

Contrairement à Marca, le portail francilien Le 10 Sport assure ce lundi que Kylian Mbappé ne signera rien cette semaine avec le Real Madrid. « Aucune signature n’est au programme de cette semaine. Selon nos informations, Kylian Mbappé est encore sous le coup de l’émotion et de la douloureuse élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des Champions. Et pour l’heure, il n’a pris aucune décision », indiquent nos confrères.

Toujours selon le média sportif, l’ancien joueur de l’AS Monaco serait toujours en réflexion et souhaiterait écouter les arguments du Paris SG et du Real Madrid « lors des prochaines semaines pour prendre la meilleure décision possible. » Et même si le club espagnol semble le mieux positionné sur ce dossier en ce moment, une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe parisienne pourrait changer la donne pour son avenir. Une tendance également confirmée par le journaliste Loïc Tanzi sur Twitter.

« Kylian Mbappé n’a pas pris sa décision. Il n’a rien communiqué au PSG, qui y croit encore, et il n’a jamais dit au club qu’il veut interrompre les discussions. Quant aux rumeurs sur un contrat déjà signé avec le Real Madrid, c’est faux », révèle le journaliste de RMC Sport. Finalement, le quotidien Marca est revenu sur ces premières informations et avoue que selon des proches du natif de Bondy, il n’aurait toujours pas signé de contrat avec le Real Madrid.

Affaire à suivre donc…