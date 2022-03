ASSE : Un retour capital à l’entraînement avant l’ES Troyes AC

Publié par ALEXIS le 15 mars 2022 à 09:36

Enzo Crivelli a participé à l’entraînement de l’ ASSE, lundi, sur la pelouse de l’Etrat. Un bon signe avant la réception de l’ESTAC, vendredi.

ASSE : Enzo Crivelli de retour à l'entraînement !

Selon les informations de Peuple Vert, Enzo Crivelli a fait son retour à l’entraînement au centre sportif Robert Herbin pour préparer le match de l' ASSE contre l’ES Troyes AC, au stade Geoffroy-Guichard. Cette confrontation décisive contre un concurrent direct dans la course pour le maintien en Ligue 1 est programmée dès le vendredi (21h), en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Il est encore trop tôt pour confirmer une présence de l’attaquant recruté en toute fin du mercato d’hiver dans le groupe de l’AS Saint-Étienne, face au club aubois, mais son retour à l’Etrat est une nouvelle pour Pascal Dupraz. D’après la source, il a même touché le ballon lors de la séance. Mais contrairement au grand attaquant, qui a pris part à une partie de l'entraînement, Romain Hamouma est resté en salle, d'après MadeInSaint-Etienne.

L'AS Saint-Étienne tente de se maintenir en L1 sans son grand attaquant

Enzo Crivelli a été recruté en janvier dernier pour renforcer l’ ASSE qui était dernière de la Ligue 1 et sérieusement menacé de relégation en Ligue 2. Depuis sa signature officielle avec les Verts, précisé le 31 janvier 2022, il n’a pas fait une seule apparition en Ligue 1. Touché aux ischio-jambiers, l’avant-centre est toujours à l’infirmerie, un mois et demi après son arrivée dans le Forez. Sans lui, l’équipe de Pascal Dupraz a réussi à se sortir de la 20e place de relégable. Elle est désormais 18e et barragiste. Une remontée favorisée par les 3 victoires et 2 matchs nuls enregistrés par les Stéphanois lors de leurs 6 derniers matchs. Cela, grâce à l'apport des autres renforts débarqués à l' ASSE en janvier : Eliaquim Mangala, Sada Thioub, Falaye Sacko, Bakary Sako et le gardien de but Paul Bernardoni.