ASSE : Gros clin d'oeil de Dupraz à Puel après le nul à Lille

Publié par ALEXIS le 12 mars 2022 à 10:42

Pascal Dupraz a félicité ses joueurs pour le point du match nul (0-0) face au LOSC. Le nouveau coach de l’ ASSE a aussi fait un gros clin d’oeil à Puel.

ASSE : Dupraz, « les Verts ne lâchaient pas sous les ordres de Puel »

L’ ASSE a fait un pas vers le maintien en Ligue 1, suite au match nul arraché à Lille face au LOSC (0-0). Dans sa réaction d’après match, Pascal Dupraz a rendu hommage à son prédécesseur sur le banc de touche de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel. « Ce qui est remarquable avec ce groupe, c'est qu'il ne lâche pas. Il ne lâchait pas sous les ordres de Claude Puel et il ne lâche pas avec moi », a fait remarquer le nouvel entraîneur des Verts en conférence de presse.

Le technicien savoyard a livré ensuite ses impressions sur la course pour le maintien dans l’élite. Il avoue que l’ ASSE est bien lancée, même si rien n’est encore acquis, car il reste 10 journées et 30 points en jeu.

« On a réussi notre deuxième match face à une équipe de niveau Ligue des champions. C'est un bon point. C'est encourageant, on fait tourner le compteur, on montre qu'on est là », a commenté Pascal Dupraz. « Les joueurs ont eu le mérite de recoller au peloton des mal classés alors qu'on était largué. Aujourd'hui, on a le sort de Saint-Étienne entre nos pieds et entre nos mains », s’est-il réjoui pour finir.

Le satisfaisant bilan de Pascal Dupraz

Sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, l’ ASSE a pris 14 points sur 21 possible. En termes de résultats, les Verts ont enregistré 4 victoires, 2 nuls et une défaite face au leader, le Paris Saint-Germain. Ils sont provisoirement 16es au classement avec 26 points. Lors du limogeage de Claude Puel, les Stéphnaois étaient derniers et ne comptaient que 12 points en 17 matchs disputés, soit 9 défaites, 6 nuls et seulement 2 victoires. Notons que l' ASSE affronte l'ES Troyes AC, un concurrent direct dans la lutte pour le maintien dans l'élite, vendredi prochain (21h), à Geoffroy-Guichard.