PSG Mercato : Surprise, le successeur de Pochettino trouvé en Ligue 1 ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 15:15

Et si le PSG surprenait tout le monde pour la succession de Mauricio Pochettino ? Un entraîneur de Ligue 1 serait sur la liste pour le succéder.

Christophe Galtier à la place de Pochettino au PSG ?

Alors que plusieurs noms sont évoqués pour la succession de Mauricio Pochettino, un entraîneur de Ligue 1 figurerait sur la short-list des dirigeants du Paris Saint-Germain. Selon les informations du quotidien L’Équipe, Zinédine Zidane, qui est le grand favori du Qatar pour prendre la suite de Pochettino sur le banc du PSG, serait plutôt enclin à « attendre que le poste de sélectionneur des Bleus, toujours occupé par Didier Deschamps, se libère. Autant dire qu’il faudrait que QSI se montre particulièrement convaincant pour que ‘Zizou’ débarque à Paris ».

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, Zidane ne semble donc pas particulièrement chaud à l’idée de reprendre du service à Paris. Qu’à cela ne tienne. Le journal sportif ajoute que si Zizou ne vient pas, la direction des Rouge et Bleu aurait également un autre entraîneur français dans sa ligne tir. En effet, le média francilien explique que Christophe Galtier serait sur la short-list des techniciens susceptibles de prendre la place de Pochettino au terme de l’exercice en cours.

L’Équipe explique que, depuis Doha, le travail de l’ancien coach de l’ASSE à Lille (2017-2021), désormais à l’OGC Nice a été particulièrement apprécié par les hautes autorités du club de la capitale. De plus, des voix se lèvent en interne pour demander à l’émir d’accorder sa confiance à ChristopheGaltier qui a fait ses preuves en tant que manager. Si Pochettino quitte Paris dans quelques mois, le Marseillais de 55 ans pourrait ainsi débarquer au Camp des Loges pour coacher la bande à Lionel Messi. Mais il faudra pour cela convaincre l’OGC Nice de le laisser partir alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Mais que pense le principal concerné de cette option ?

PSG Mercato : La position de Galtier sur le PSG

Après avoir annoncé son départ du LOSC en fin de saison dernière et alors que son nom était associé à l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice et même au SSC Naples, Christophe Galtier avait été interrogé sur la possibilité de le voir entraîner un jour le Paris Saint-Germain. Sans forcément repousser cette option, le technicien français avait expliqué que les dirigeants parisiens préféraient miser sur des entraîneurs étrangers avec une certaine notoriété au vue de la taille de leur club.

« Ce qui me sépare de Tuchel ou Pochettino pour entraîner le PSG ? Parce que je suis français, non ? Enfin je dis ça, mais au fond je n'en sais rien (...) Je crois que Paris préfère avoir un entraîneur étranger parce que cette équipe, ce club et son environnement, ont une dimension internationale et qu'il leur faut un entraîneur international. Tout comme Monaco d'ailleurs, qui travaille dans un environnement international avec des entraîneurs étrangers (...) Après, je ne dis pas que c'est un handicap d'être français », confiait Christophe Galtier dans une interview accordée à L’Équipe. Reste maintenant à savoir si Doha sera effectivement disposé à donner sa chance à un entraîneur local pour faire ses preuves à Paris.