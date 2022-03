LOSC : Gourvennec lâche une bonne nouvelle avant Chelsea

Publié par ALEXIS le 15 mars 2022 à 19:45

Alors que Renato Sanches est blessé, Jocelyn Gourvennec a livré une information réjouissante pour le LOSC, avant le match contre Chelsea.

LOSC : Gourvennec, « hormis Renato Sanches, tout le monde est disponible »

Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, ce mardi, le coach du LOSC a confirmé l’absence de Renato Sanches, qui s’est blessé vendredi pendant le match contre l’ASSE (0-0) en Ligue 1. Mais le milieu de terrain victime d'une lésion du muscle biceps fémoral de la cuisse gauche est le seul joueur de Lille absent pour affronter Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. En d’autres termes, Jocelyn Gourvennec dispose de tout son groupe pour le match décisif de mercredi à 21h au stade Pierre Mauroy. « Hormis Renato Sanches, tout le monde est disponible demain », a-t-il rassuré.

L’entraîneur du LOSC a donc le choix entre plusieurs profils pour faire sa compo face aux Blues, qui sont à Lille pour confirmer leur résultat du match aller (2-0), synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le coach de Lille rêve d'une ''remontada'' imprévisible

Rêvant d’un exploit de son équipe, Jocelyn Gourvennec a livré quelques consignes pour renverser Chelsea, comme c’est le cas quelques fois dans les matches de haut niveau et surtout en Champions League. « Il faudra entrer plus dans leur surface, être plus précis pour finir. […] Je ne pense pas que Chelsea va venir pour jouer dans les 16 mètres, en bloc bas. Ils ont un statut et une qualification à aller chercher. Il y aura des espaces et des occasions. Il faudra être tueur », a-t-il recommandé, avant de rappeler la force de caractère du LOSC, pendant la phase de poule de la compétition.

« On a bâti notre campagne européenne en jouant tout à 300%. Dans l’histoire de la Ligue des Champions, il se passe des choses complètement imprévisibles. C'est une compétition dans laquelle il y a des "remontada" imprévisibles. Ça doit nous donner de la force », a déclaré Gourvennec pour finir. Notons que les Lillois avaient terminé 1ers de leur groupe (G), devant le RB Salzbourg, le FC Séville et le VfL Wolfsbourg.