LOSC : Gourvennec rêve d’un exploit contre Chelsea en difficulté

Publié par ALEXIS le 12 mars 2022 à 16:45

Jocelyn Gourvennec, coach du LOSC, croit à un exploit de son équipe face à Chelsea, malgré la défaite lors du match aller (2-0).

LOSC : Gourvennec, « ce sera un match différent, on va y arriver »

Le LOSC a été tenu en échec par l’ASSE (0-0), vendredi en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Un résultat qui n’est pas rassurant avant le match décisif en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Lille OSC reçoit en effet Chelsea FC, mercredi 16 mars (21h) au stade Pierre-Mauroy. Malgré tout, Jocelyn Gourvennec est confiant pour ce match de coupe d’Europe. Il rêve d’un gros coup contre les Blues en grande difficulté en ce moment. « Vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver d’un exploit. C’est parce que c’est impossible qu’on va y arriver », a-t-il lâché en conférence de presse après le nul concédé à l’AS Saint-Étienne à Lille.

Selon le coach des Lillois, son équipe a bien réagi après la défaite à Londres, en réussissant deux victoires sans concéder de buts, respectivement contre l’ OL à Lyon (0-1) et face à Clermont Foot (4-0), avant de se faire accrocher par les Verts. Les Dogues sont donc solides défensivement avant la réception de Chelsea FC. « Ce sera un match complètement différent », a fait remarquer l’entraîneur du LOSC, tout en soulignant : « on a fait là-bas un très bon match…»

L'appel de coach de Lille OSC aux supporters

Confiant, Jocelyn Gourvennec compte sur le soutien des supporters des Dogues pour renverser les Blues. « Il faut que nous aussi on soit à un très bon niveau, dans un stade plein, qu’on emmène notre public avec nous. Il est évident qu’on aura besoin de tout notre public pour être le 12e joueur ». Pour finir, le technicien français a dévoilé un pan de sa stratégie pour rivaliser avec le club champion d’Europe et du monde en titre.

« Qu’on s’y prenne bien pour créer un peu de trouble et de doute dans cette équipe de Chelsea. C’est toujours comme cela que ces matchs se passent. Si on veut faire un exploit monumental, il faudra un peu de tout ça, ne pas faire d’erreurs. Notre environnement considère cela comme impossible. On en a vu d’autres dans le foot ! », a-t-il rassuré.

Chelsea FC en grande difficulté

Rappelons que CFC est en grande difficulté en ce moment sur le plan extra-sportif. Les avoirs de son propriétaire, Roman Abramovitch, ont été gélés et la vente du club est suspendue par le Gouvernement britannique. Ce samedi, le milliardaire russe a été disqualifié de ses fonctions de Directeur du Chelsea FC par la Premier League. Le club londonien est aussi interdit de recrutement et sa boutique et sa billetterie ont été fermées. Mais sur le terrain, l'équipe de Thomas Tuchel ne semble pas affectée. Elle a gagné ses 3 derniers matchs sur terrain adverse, respectivement contre Luton (2-3), Burnley (0-4) et Norwich (1-3).