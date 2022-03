Barça Mercato : Xavi se lance sur le nouveau Camavinga !

Publié par Thomas G. le 16 mars 2022 à 10:55

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, aurait jeté son dévolu ces derniers jours sur une pépite de l’AS Monaco, comparée à Eduardo Camavinga.

Barça Mercato : Xavi s'intéresse à Mamadou Coulibaly

Le FC Barcelone veut faire signer Mamadou Coulibaly, le milieu de terrain de 17 ans de l’AS Monaco. Selon les observateurs, le polyvalent milieu français posséderait un profil similaire à celui de l'ancien Rennais, Eduardo Camavinga. Avec le recrutement de l’international français U19, le FC Barcelone ferait d'une pierre deux coups, en enrôlant un jeune joueur libre. L’objectif du club est de faire venir le Monégasque et de l’incorporer avec le Barça B, équipe résèrve du club blaugrana.

Le FC Barcelone continue sa politique concernant les jeunes joueurs, après avoir recruté Pedri ou plus récemment Pablo Torre au nez et à la barbe du Real Madrid, les Catalans seraient en passe de récidiver. Selon Sport, Le Barça est en pôle position sur le dossier face à des cadors comme l'AC Milan ou même son club formateur, l’AS Monaco, qui veut lui faire signer son premier contrat professionnel. La Juventus, Tottenham et Manchester City sont également intéressés par le joueur.

Le FC Barcelone initie son renouveau

L’intérêt du FC Barcelone pour Mamadou Coulibaly est l’illustration parfaite de la stratégie catalane. Le Barça veut trouver les meilleures pépites du football mondial pour parfaire son effectif en vue des saisons futures. Hormis Pablo Torre et Mamadou Coulibaly en Europe, les Blaugrana se sont aussi lancés sur les deux perles du club de Santos, Kayky et Ângelo.

Le FC Barcelone fait le pari de la jeunesse, une option avantageuse fiancièrement pour lutter contre la crise financière que subit l'écurie catalane depuis la pandémie. Au sein d’un environnement comme celui de Barça, les jeunes ont tout pour réussir, d’autant plus qu’ils passent par la case Barça B avant d’intégrer le groupe professionnel. Un bon moyen pour ces joyaux de garder les pieds sur terre et de ne pas se brûler les ailes. A l'instar d'Eduardo Camavinga, Mamadou Coulibaly pourrait être amené à débuter très tôt dans l'élite et pourquoi pas faire face à son compère de l'Equipe de France lors du Clasico.