FC Bâle-OM : Jorge Sampaoli sous la menace d’une remontada

Publié par Timothée Jean le 17 mars 2022 à 02:45

Vainqueur à l'aller face au FC Bâle (2-1), l’ OM entend terminer le travail ce jeudi soir en Suisse. Mais les hommes de Jorge Sampaoli devront se méfier des Bâlois.

OM : Jorge Sampaoli devra se méfier du FC Bâle

L’ OM tient son destin en main en Ligue Europa Conférence. Après sa victoire à l’aller (2-1) face au FC Bâle au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille se déplace ce jeudi soir en Suisse avec pour objectif de confirmer son résultat afin de rallier les 1/4 de finale de la compétition. Mais cette mission ne sera pas chose aisée, car les Bâlois ne comptent pas se laisser éliminer aussi facilement.

Grâce à leur réduction du score à l’aller, les Suisses gardent encore l’espoir de renverser les Marseillais. Et si cette remontada paraît difficile à accomplir, elle n’est pas impossible aux vues des récentes prestations du FC Bâle. Ancien joueur de l’OM, le Suisse Fabio Celestini estime d’ailleurs que les Marseillais ne doivent en aucun cas sous-estimer leurs adversaires qui vont tout donner ce jeudi soir pour tenter d'obtenir un résultat positif. « Ils vont lâcher les chevaux, ça peut faire mal. Ils sont outsiders, n'ont rien à perdre et on sait bien, à Marseille, qu'on peut se qualifier même quand on n'est pas favori. C'est ce qui nous était arrivé en 2004, contre Liverpool ou l'Inter. À 2-0, j'aurais trouvé la tâche de Bâle compliquée, mais ce 2-1 est dangereux pour l'OM », a-t-il confié dans des propos rapportés par La Provence.

Les Bâlois en feront plus qu’au Vélodrome

Après sa défaite au Vélodrome, le FC Bâle a des bases sur lesquelles il compte travailler en vue de réaliser l’exploit lors du match retour. Fabio Celestini en est convaincu. C’est la raison pour laquelle il assure que « les Bâlois, chez eux, en feront toujours plus qu'au Vélodrome, c'est inévitable ». Le club suisse pourra aussi compter sur le soutien d’un public bouillonnant pour tenter d’éliminer les Marseillais. L’Olympique de Marseille, privé de ses supporters pour ce match retour, est donc prévenu. Pour rappel, il faudra au minimum que le FC Bâle marque deux fois sans encaisser de but pour parvenir à renverser l’OM. Rendez-vous est pris jeudi soir (18h45) au parc Saint-Jacques.