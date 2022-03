FC Bâle-OM : Une décision officialisée à Marseille avant le choc

Publié par Timothée Jean le 16 mars 2022 à 14:25

L’ OM affronte jeudi le FC Bâle en huitièmes de finale retour de la Conference League. La direction marseillaise a pris une décision radicale concernant ce choc.

FC Bâle-OM : La direction marseillaise tire la sonnette d’alarme

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille se déplace en Suisse à l’occasion du huitième de finale retour de la Conférence League. Après une victoire 2 buts à 1 face au FC Bâle, les Olympiens sont maîtres de leur destin et ont l'opportunité de se qualifier pour la suite de la compétition. Pour cela, il faudra obtenir un résultat satisfaisant face au FC Bâle. Cependant, un gros imbroglio persiste autour de ce match retour.

En effet, la police cantonale de Bâle, craignant de nouveaux incidents entre les supporters des deux clubs, a annoncé la fermeture du parcage visiteur du St. Jakob-Park. De fait, les 1500 supporters de l’ OM, attendus pour ce choc, ont été invités par la direction du club suisse à acheter des billets dans des secteurs du stade ouverts à tous. Une parade qui n’est évidemment pas du goût des dirigeants phocéens.

Le directeur de communication de l’OM, Jacques Cardoze, est monté au créneau pour dénoncer les conditions de sécurité non garanties pour les supporters marseillais. En se mélangeant à leurs homologues bâlois, les fans de l'Olympique de Marseille pourraient être victimes de débordements voire de violences. Les points de friction entre les deux camps seraient alors bien réels et multiples. Le dirigeant tire donc la sonnette d’alarme sur les incidents qui pourraient survenir dans de telles conditions. « Il faut être raisonnable en la matière (…) Tout est fait pour que ça se passe mal, pardon de le dire comme ça » a-t-il déclaré sur BFM Marseille.

Cardoze déconseille aux supporters de se rendre à Bâle

Par la suite, Jacques Cardoze a fait passer une consigne ferme aux supporters de l’OM. Il a déconseillé aux fans de se rendre en Suisse en raison d’un contexte d’organisation illisible et dangereux. « Nos supporters ont tout à perdre : de l'argent, de l'énergie et malheureusement, ils ne pourront pas assister au match. On conseille à tout le monde de rester chez soi et de supporter à distance », a-t-il tranché. Dans le même temps, les supporters qui ont acheté des places individuelles pour ce match ont été contactés par le FC Bâle pour se faire rembourser. L’ OM risque donc d'affronter le FC Bâle ce jeudi soir, sans le soutien de ses supporters.