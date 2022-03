SRFC-Leicester : La compo du Stade Rennais tombe avec une surprise !

Publié par Thomas le 17 mars 2022 à 12:25

C'est le grand jour pour le Stade Rennais qui affronte Leicester en match retour de Conference League, découvrez les compos de ce SRFC-Leicester.

Le SRFC croit fort en une #Rennesmontada

Après sa douloureuse défaite 2-0 au King Power Stadium la semaine dernière face à Leicester, le Stade Rennais arrive ce soir avec une tâche immense devant lui, renverser la situation et se qualifier pour les quarts de finale de Conference League. Si les joueurs bretons se montrent déterminés à inverser la tendance chez eux, ce n’est rien à côté des supporters Rouge et Noir, qui poussent sans relâche leur équipe au succès ce jeudi soir. A travers le hashtag #Rennesmontada sur Twitter, plusieurs fans se mettent à croire à un exploit d’envergure contre le 12e de Premier League.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio a dû composer sans deux pièces importantes, blessées après le match contre Lyon dimanche. Comme annoncé en conférence de presse mercredi, le jeune prodige belge Jérémy Doku sera indisponible pour la rencontre de ce soir à cause d’une gêne au mollet. Un coup dur terrible pour l’attaquant de 19 ans qui connaît une saison délicate à Rennes, marquée par des pépins physiques récurrents.

Mais le Diable Rouge n’est pas le seul absent surprise du groupe breton, le portier titulaire Alfred Gomis est lui aussi forfait. Comme évoqué par France Bleu Armorique hier, l’international sénégalais s’est fracturé un doigt, l’écartant des terrains pendant plus de 8 semaines. Il sera remplacé ce soir et pour le reste de la saison par la recrue estivale Dogan Alemdar. Malgré ces blessures qui s’ajoutent à celles de Sulemana, Salin, Gélin et Badé, le Stade Rennais devrait se présenter ce soir avec une équipe très compétitive.

Bruno Genesio tranche pour son entrejeu

Avec le retour récent à la compétition de Flavien Tait, Genesio pouvait s’arracher les cheveux au moment de composer son onze. Titulaire indiscutable cette saison et pièce indispensable de la formation bretonne, l’ancien milieu angevin est néanmoins mis au second plan depuis son retour de blessure. Ce soir encore, Tait devrait débuter sur le banc face à Leicester, comme l’avance L’Equipe dans son édition du jour. Genesio devrait décider de reconduire le même trio au milieu que contre Lyon, à savoir Lovro Majer, Jonas Martin-Baptiste Santamaria. Pour le reste du onze, cela devrait ressembler également à celui utilisé au Groupama Stadium dimanche.

Compo probable du SRFC contre Leicester

Gardien : D. Alemdar

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, N. Aguerd, A. Truffert

Milieux : L. Majer, J. Martin, B. Santamaria

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier