Stade Rennais : Encore un coup dur pour le SRFC avant Leicester

Publié par Ange A. le 17 mars 2022 à 01:55

Déjà privé d’Alfred Gomis, le Stade Rennais devra également composer sans un attaquant pour la réception de Leicester ce jeudi.

Un attaquant du Stade Rennais out contre Leicester

Après son récital contre l’Olympique Lyonnais (4-1), le Stade Rennais doit confirmer ce jeudi. Le SRFC reçoit Leicester City en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conference. Rennes s’était incliné chez les Foxes (2-0) lors de la première manche il y a une semaine. Les hommes de Bruno Genesio doivent s’imposer avec trois buts d’écart contre les Anglais. Pour cette rencontre, le coach breton a convoqué 22 joueurs. De retour contre Lyon le weekend dernier, Jérémy Doku est absent du groupe rennais. L’ailier belge souffrirait d’une lésion au mollet. Son forfait s’ajoute à celui d’Alfred Gomis, victime d’une fracture de la main survenue lors de la victoire contre l’OL.

Forfait contre Leicester, Gomis donne des nouvelles

Le portier sénégalais a donné de ses nouvelles à quelques heures du choc contre Leicester City. « Lors du dernier match, j’ai subi une blessure à la main qui m’éloignera du terrain pendant un certain temps. Je fais déjà de mon mieux pour accélérer le rythme afin de reprendre l’entraînement avec l’équipe dès que possible. Je serais le premier à supporter avec et pour vous ! », a révélé le gardien du Stade Rennais sur Twitter mercredi soir.

D’après France Bleu Armorique, Alfred Gomis devrait manquer entre huit à dix semaines de compétition. Durant son absence, c’est le jeune Dogan Alemdar qui devrait garder les cages du SRFC. Le Turc de 19 ans avait déjà été propulsé numéro 1 durant la participation du Sénégalais à la CAN 2021. Arrivé de Kayserispor l’été dernier, il totalise cette saison six apparitions pour cinq buts concédés et deux clean-sheet.

Le groupe de Rennes contre Leicester :

Alemdar, Bonet, Damergy - Traoré, Assignon, Aguerd, Omari, Meling, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Ugochukwu, Belocian, Diouf, Martin, Majer, Tait - Terrier, Laborde, Guirassy, Tel, Tchaouna.