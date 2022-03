OL : Ligue Europa, Bosz plus ambitieux après le FC Porto

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 10:35

L’ OL est en quarts de finale de la Ligue Europa, après avoir sorti le FC Porto, jeudi soir. Peter Bosz se montre plus ambitieux dans la compétition.

OL : De grosses pointures, dont le Barça, sur le chemin

L’ OL n’a pas tremblé face au FC Porto, au Groupama Stadium, lors du match retour des 8es de finale de la Ligue Europa. Devant ses 54 000 supporters, l’Olympique Lyonnais a certes été accroché par le club portugais (1-1), mais le club rhodanien est qualifié, grâce à sa victoire du match aller (1-0) au stade du Dragon. L’équipe de Peter Bosz a ouvert le score ce jeudi par Moussa Dembélé (13e), avant de se faire rejoindre sur l’égalisation de Pepê (27e).

Les Gones connaitront leur adversaire des quarts de finale, lors du tirage au sort prévu ce vendredi midi. L’ OL aura pour adversaire l'un des 7 autres qualifiés : l’Atalanta Bergame, le FC Barcelone, le Sporting Braga, Glasgow Rangers, le RB Leipzig, l’Eintracht Francfort ou West Ham.

Peter Bosz, « on veut aller jusqu’au bout »

Entre temps, l’entraîneur de l’ OL se montre plus ambitieux après l’élimination de leader du championnat du Portugal. Il rêve d’aller jusqu’en finale de la compétition, au moins. « On veut aller jusqu’au bout », a-t-il déclaré dans ses propos d’après-match. Peter Bosz estime qu’avec le soutien des supporters de Lyon, son équipe peut y arriver. « Quand je vois l’ambiance au stade jeudi soir, je me dis que cette campagne européenne nous réserve encore de belles choses », a-t-il annoncé.

Comme leur coach néerlandais, les joueurs de Lyon visent également la finale de l'Europa League. « On va tout faire pour aller au bout, car cette compétition reste un bel objectif », a déclaré Maxence Caqueret. Quant à Karl Toko Ekambi, il « espère que cette bonne forme en Europe va continuer ». Idem pour la recrue hivernale Romain Faivre. « Grâce au soutien des supporters, on espère aller jusqu’au bout », a-t-il confié.