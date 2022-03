OM-OGC Nice : Un coup dur confirmé pour Christophe Galtier !

Publié par Timothée Jean le 18 mars 2022 à 22:05

L’OGC Nice joue gros dimanche soir contre l’ OM. L’entraîneur niçois Christophe Galtier sera notamment privé de l’un de ses meilleurs joueurs pour ce choc.

OM-OCG Nice : Christophe Galtier privé d’un cadre face à Marseille

C'est le choc de cette 29e journée de Ligue 1 ! L’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice ce dimanche soir, à partir de 20h45 au stade Vélodrome. Les Marseillais et les Aiglons sont respectivement 2e et 3e du championnat avec le même nombre de points (50) au classement. L’ OM est devant grâce à une meilleure attaque. L’issue de cette rencontre sera donc décisive pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, car leurs principaux poursuivants, le Stade Rennais (4e) et le RC Strasbourg (5e) arrivent en force.

Mais pour ce choc contre l’Olympique de Marseille, l’entraîneur Christophe Galtier devra composer sans son roc défensif, Dante. Et pour cause, le défenseur brésilien a été exclu lors du match nul de Nice face à Montpellier (0-0). Un carton rouge direct jugé trop sévère pour les dirigeants niçois, qui ont tenté de faire annuler cette sanction, sans succès. Après avoir mené des démarches auprès de la LFP, l’OGC Nice a vu la sanction contre Dante maintenu. Le capitaine est ainsi suspendu pour le déplacement à Marseille. Christophe Galtier a confirmé sa suspension ce vendredi en conférence de presse. « Pour Dante, j’avais très peu d’espoir après avoir discuté avec Mr. Turpin. C’est une question d’interprétation. Je pense que les décisions sont prises avec honnêteté, mais avec un peu de précipitation », a-t-il déploré devant les médias.

Christophe Galtier ne craint pas l’hostilité du Vélodrome

À noter que le public du stade Vélodrome espère jouer un rôle important dimanche, lors de ce choc OM-OGC Nice. Les Marseillais comptent beaucoup sur cette ambiance pour pousser leur équipe à la victoire et s’assurer la deuxième de Ligue 1. Christophe Galtier s’attend donc à un Vélodrome chaud bouillant, mais ne craint pas l’hostilité des Marseillais. Il compte faire abstraction de cette ambiance marseillaise. « On ne doit pas être imperméable à la pression. Il faut s’en servir pour être conquérant. Je ne crains pas une ambiance hostile. Le groupe est préparé pour ça », a-t-il ajouté.

Poursuivant, Christophe Galtier est aussi revenu sur les violents incidents survenus lors du match aller à l’Allianz Riviera. Pour le coach niçois, ces débordements sont désormais rangés aux oubliettes. « Je crois que ce qu’il s’est passé en début de saison, c’est du passé », a-t-il ajouté. Pour rappel, les supporters niçois sont officiellement interdits de déplacement pour ce choc.