LOSC : Ligue des champions, Gourvennec prêt à défier Chelsea

Publié par ALEXIS le 21 février 2022 à 21:55

Jocelyn Gourvennec s’est montré confiant dans Le Parisien, ce lundi, à quelques heures du match Chelsea - LOSC, en Ligue des champions.

LOSC : Gourvennec, « Lille est là pour réussir deux gros matchs

Le LOSC est en Angleterre pour affronter Chelsea, mardi (21h), à Stamford Bridge, lors du match aller de 8es de finale de la Champions League. Dans une interview dans le quotidien régional sur la double confrontation, Jocelyn Gourvennec a confié que son équipe n’est pas à Londres en victime résignée. Bien au contraire, Lille OSC rêve d’un coup contre les Blues, sur l’ensemble des confrontations aller et retour.

« On ne va pas se l’interdire (de rêver plus grand). La tâche est extrêmement difficile, exaltante aussi. Dans le sport, on en a vu d’autres. Même si la chance est infime, on se battra pour ça », a déclaré l’entraîneur des Dogues dans le journal. « Lille est là pour réussir deux gros matchs. Sur le papier, Chelsea est au-dessus, i n’y a pas de débat », a-t-il admis, avant de rassurer : « après, les matchs, il faut les jouer. [...] Le reste, c’est de la bagarre. Ça, on sait faire ».

Le plan du coach de Lille OSC pour éliminer Chelsea

Pour réussir à faire tomber Chelsea, détenteur du trophée de la Ligue des champions et récent champion du monde des clubs, Jocelyn Gourvennec a demandé à son équipe « d’être fort mentalement ». « Tout est une question d’état d’esprit. On doit aborder ce rendez-vous en étant léger. Le job, on l’a fait en déjouant les pronostics et en finissant premiers en phase de groupe (devant le RB Salzbourg, le FC Séville et le VfL Wolfsburg). Il faudra s’en souvenir. Là c’est du bonus », a-t-il indiqué.

Pour rappel, le match retour entre les Lillois et le club de Premier League est prévu le 16 mars (21h) au stade Pierre-Mauroy.