OGC Nice : Retrait de point au Gym, Fournier en veut à la LFP

Publié par ALEXIS le 04 mars 2022 à 01:36

Plusieurs mois après le retrait de point infligé à l’ OGC Nice, Julien Fournier en veut toujours à la LFP pour sa décision jugée sévère.

Fournier regrette le point retiré à l'OGC Nice, en regardant le classement

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a retiré un point à l’ OGC Nice à cause des incidents qui se sont déroulés dans les tribunes et sur la pelouse de l'Allianz Riviera, le 22 août dernier, lors de 3e journée de Ligue 1. Le Gym est même en sursis pour le retrait d’un deuxième point. Six mois après la décision de la Commission de discipline de la LFP, Julien Fournier est revenu sur cette sanction. Il regrette la décision la Ligue. « Quand je regarde le classement, je n’ai toujours pas digéré », a-t-il confié à RMC Sport.

« Aujourd’hui, quand on regarde le classement, on a un point en moins. Je pense que Marseille, qui était en train de perdre, a un point en plus. C’est un événement triste, malheureux, mais qui est passé et digéré sauf sur le plan comptable », a commenté le Directeur du football de l’ OGC Nice. Pour revenir au classement évoqué par ce dernier, notons que l’Olympique de Marseille est 2e avec 47 points (+15) et l’OGC Nice est 3e avec 46 points (+16). Sans le point retiré, l’ OGC Nice aurait donc occupé la place du club phocéen, grâce à sa différence de buts.

« On veut être à la bagarre chaque année pour les places européennes. […] Qu’on en ait l’ambition, oui, mais aujourd’hui dans le championnat de France, il y a le PSG, Marseille, Lyon, Monaco, Lille, Rennes… On veut se mêler à cette bagarre et il n’y a pas sept places pour la Ligue des champions », a expliqué Julien Fournier pour montrer l’importance des points dans la course à l’Europe.

L'envahissement du terrain qui a tout provoqué

Pour mémoire, le match entre l’ OGC Nice et l’OM avait été interrompu à la 75e minute de jeu, alors que les Niçois menaient (1-0). Dimitri Payet s'apprêtait à tirer un corner quand il a été touché au dos par une bouteille d'eau en plastique. Il avait renvoyé le projectile vers la tribune des supporters ultras Aiglons. Un geste qui avait provoqué l'envahissement du terrain par des dizaines de supporters niçois, obligeant ainsi l’arbitre à arrêter le match.

Le 9 septembre 2021, la commission de discipline de la LFP avait tranché le dossier et infligé les sanctions suivantes : trois matchs à huis clos total, un retrait de 2 points (dont un avec sursis) au Gym et le match à rejouer à huis clos sur terrain neutre. Le Niçois et les Phocéens s’étaient neutralisés (1-1) au stade de l’Aube à Troyes, le 27 octobre 2021, lors du match rejoué.