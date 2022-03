OM - OGC Nice : Galtier évoque les retrouvailles au Vélodrome

Publié par Ange A. le 19 mars 2022 à 03:35

L’ OGC Nice joue gros ce dimanche avec un déplacement pour défier l’Olympique de Marseille. Christophe Galtier ne craint aucun incident.

Christophe Galtier en terrain connu au Vélodrome

L’OGC Nice a perdu sa place de dauphin du PSG suite à son nul contre Montpellier (0-0). Le Gym a l’occasion ce dimanche de reprendre la deuxième place. Laquelle est actuellement occupée par l’Olympique de Marseille, son prochain adversaire. Les Aiglons auront fort à faire face aux Olympiens qui joueront devant leur public à l’Orange Vélodrome. Mais pas de quoi inquiéter Christophe Galtier. L’entraîneur de Nice sait à quoi s’attendre pour ce déplacement au Vélodrome.

« Le public va nous siffler mais on a beaucoup de joueurs qui ont connu cette ambiance-là », a prévenu l’entraîneur niçois en conférence de presse. Le technicien marseillais estime que les incidents survenus lors de la venue de l’OM à Nice « c’est du passé ». La rencontre avait été interrompue alors que le Gym menait au score suite à un jet de projectile sur Dimitri Payet. Le match avait été rejoué à Troyes et les deux rivaux n’étaient pas parvenus à se départager (1-1). Le coach des Aiglons apprécie que 60 000 supporters marseillais pousseront « fort derrière leur équipe, dans un environnement magnifique pour le foot ».

Vers un nouvel exploit pour l’ OGC Nice contre l’OM ?

L’ OGC Nice reste invaincu face à l’Olympique de Marseille cette saison. Nice reste sur un large succès contre Marseille lors de leur dernière opposition en Coupe de France. Les Aiglons ont dominé les Marseillais (4-1) à l’Allianz Riviera en quarts de finale. Pour autant, Christophe Galtier reste prudent. Il refuse notamment d’endosser le costume de favori face à son prochain adversaire. « On n’est pas favori, mais notre parcours nous laisse espérer. On ne peut pas démarrer le match en se disant qu’il ne faut pas perdre. Il faut être ambitieux. Et surtout rester à 11 cette fois ! », a déclaré le coach de Nice.