OM-OGC Nice : Galtier répond à Jorge Sampaoli avant le choc

Publié par Timothée Jean le 18 mars 2022 à 20:05

À deux jours du choc OM-OGC Nice, Christophe Galtier a pris la parole ce vendredi en conférence de presse. Il en a profité pour lâcher une réponse à JorgeSampaoli.

OM-OGC Nice : La réponse subtile de Galtier à Jorge Sampaoli

C'est le derby de cette 29e journée de Ligue 1 ! Dimanche, l’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice pour un match aux allures de finale pour la deuxième place du championnat de France. Car les deux clubs sont à égalité parfaite au classement, avec 50 points chacun. L’ OM est devant Nice grâce à son attaquant prolifique. Le choc OM-OGC Nice sera donc plus que capital dans la course pour une place qualificative en Ligue des champions, à dix journées de la fin de la saison.

Sur une série de trois victoires consécutives et qualifié pour les 1/4 de finale de la Ligue Europa Conférence, Jorge Sampaoli est confiant pour cette rencontre. L’entraîneur de l’ OM et ses hommes sont déterminés à laver l’affront du quart de finale de Coupe de France, où ils ont sévèrement été éliminés par l'équipe de Christophe Galtier (4-1). Toutefois, les Aiglons arriveront au Vélodrome en pleine confiance, puisqu'ils restent sur une série de cinq matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. D’ailleurs, la fraîcheur sera également du côté des Aiglons, qui n’ont pas joué cette semaine contrairement aux Phocéens. Un constat important qu’a fait remarquer Jorge Sampaoli à l’issue de la victoire à Bâle. Mais cela est-il suffisant pour faire de l’OGC Nice les grands favoris face à l’OM ? Christophe Galtier a répondu à la question.

Christophe Galtier refuse le statut de favori

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OGC Nice a refusé le statut de favori, préférant le laisser à son adversaire olympien. Toutefois, Christophe Galtier ne se veut pas défaitiste et arrivera à Marseille avec un seul objectif : repartir avec un résultat positif afin de conserver sa place sur le podium. « On n’est pas favori, mais notre parcours nous laisse espérer. On ne peut pas démarrer le match en se disant qu’il ne faut pas perdre. Il faut être ambitieux. Et surtout rester à 11 cette fois ! », a-t-il indiqué. Les Marseillais sont donc prévenus.