PSG Mercato : Mbappé pique une grosse colère après Monaco

20 mars 2022

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a manifesté de la colère après le match de cet après-midi face à l’AS Monaco.

Mbappé réclame du respect pour le club et les supporters

Sur le départ à l’issue de la saison, Kylian Mbappé n’aime pas la façon dont les choses se passent au PSG ces dernières semaines et il a tenu à le dire après la défaite contre l’AS Monaco. Totalement méconnaissable, l’équipe parisienne a sombré sur la pelouse du stade Louis II de Monaco (0-3), ce dimanche, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1.

Forcément, ce résultat n’a pas plu à Mbappé qui a réclamé plus de respect pour le club et les supporters. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, le numéro 7 du Paris SG a tenu à féliciter ses anciens coéquipiers tout en dénonçant le manque d’envie de ses partenaires.

« On a perdu, on a joué contre une belle équipe qui joue l'Europe. Ils avaient envie, ils ont respecté leur plan de jeu. Ils méritent la victoire aujourd'hui. On doit rester professionnels, on doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. Il faut se respecter soi-même déjà, c'est important, si on a un minimum d'estime pour ce qu'on fait, pour ce qu'on veut être, pour ce qu'on aspire à être. On doit se respecter. C'était un match sans », a déclaré Mbappé, visiblement agacé par ce quatrième revers consécutif à l’extérieur après Nantes, Nice et Madrid. Mais tout n’est pas encore perdu et l’enfant de Bondy a fait une promesse aux fans.

PSG Mercato : Un 10e titre de Champion de France avant le départ ?

Eliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’a plus que la Ligue 1 pour sauver sa saison. Surtout que le club de la capitale obtiendrait son dixième titre de Champion de France en cas de sacre. Fortement pressenti sur le départ et déjà d’accord avec le Real Madrid, Kylian Mbappé veut absolument aller chercher ce titre.

« L'objectif c'est d'aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste je pense que ça importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0 les gens penseront quand même à la Ligue des champions », a expliqué le champion du monde 2018. Un dernier titre avec le Paris Saint-Germain avant de rejoindre librement le Real Madrid à l’issue de la saison ?

Affaire à suivre…