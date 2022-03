OM Mercato : 17M€, la succession de Boubacar Kamara se complique

Publié par Timothée Jean le 21 mars 2022 à 22:17

Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin prochain se dirige vers un départ de l’ OM. Et sa succession se complique de plus en plus pour les dirigeants marseillais.

OM Mercato : Le successeur de Kamara déniché en Serie A

Libre le 30 juin prochain, Boubacar Kamara continue de donner des sueurs froides aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. La direction de l’ OM fait toujours son possible pour éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison en cours. Pourtant, le jeune milieu de terrain ne l’entend pas de cette oreille. Il maintient sa position inchangée, refusant tour à tour les différentes offres de prolongation formulées par sa direction.

Sauf un énorme retournement de situation, Boubacar Kamara va donc quitter l’ OM en tant que joueur libre l’été prochain. Face à cette situation inquiétante, les dirigeants marseillais ne restent pas les bras croisés. Ils s'activent en parallèle pour dénicher la perle rare capable de succéder au minot marseillais. Calciomercato révélait récemment que la direction de l’ OM travaille déjà en coulisses pour faire venir Jordan Veretout en cas de départ de Boubacar Kamara.

Le milieu de terrain tricolore a perdu son statut de titulaire à l’AS Rome, depuis l’arrivée de José Mourinho sur le banc de touche romain. Le Special One préfère miser sur d’autres options pour composer son entrejeu, poussant ainsi, Jordan Veretout vers la sortie. La direction de l’ OM voudrait ainsi profiter de cette situation pour le rapatrier en France. L’ancien Nantais ne serait pas forcément contre un retour en Ligue 1. Reste à connaître la position des dirigeants de la Roma sur ce dossier.

L’AS Rome fixe une condition pour Jordan Veretout

La direction de l’AS Rome ne ferme pas la porte à un départ de Jordan Veretout. Selon les indiscrétions de La Gazzetta dello Sport, la Louve attendrait un montant de 17 millions d’euros avant de céder son milieu de terrain, un montant non négligeable pour les finances de l’ OM, qui sont dans le rouge. Et la concurrence de l’AC Milan, Naples et Newcastle risque de faire grimper les enchères. Tant d’arguments qui ne jouent pas en faveur de l’Olympique de Marseille, mal embarqué dans ce dossier.