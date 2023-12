Présent en conférence de presse à la veille du match entre Montpellier et l’OM, Gennaro Gattuso a démenti une polémique au sein de son vestiaire.

OM : Aubameyang et Veretout agacés ? Gennaro Gattuso rétablit la vérité

L'Olympique de Marseille se déplace ce mercredi soir (21h) sur la pelouse de la Mosson pour affronter Montpellier dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Avant ce match, Gennaro Gattuso a répondu aux questions de la presse ce mardi. L’entraîneur de l’OM en a profité pour faire une mise au point sur les réactions de Pierre-Emerick Aubameyang et Jordan Veretout lors de leur sortie contre Clermont. Le technicien italien assure que l'impression selon laquelle ces deux joueurs étaient mécontents est subjective et que cela est normal pour des joueurs déterminés lorsqu'ils sont remplacés.

Gennaro Gattuso ajoute que, après le match, Pierre-Emerick Aubameyang et Jordan Veretout n’étaient pas en colère. Bien au contraire, ces deux cadres ont célébré la victoire de leur équipe contre Clermont (2-1) avec les autres membres du vestige de l’OM. Pour illustrer cette bonne ambiance, Gennaro Gattuso mentionne les gestes d'affection envers ces joueurs en précisant qu'il les a embrassés en fin de match. Selon lui, les deux joueurs étaient heureux, ce qui suggère que tout malentendu ou frustration liés au leur remplacement a rapidement été dissipé.

Gennaro Gattuso lance un avertissement à son groupe avant Montpellier

Par ailleurs, Gennaro Gattuso a averti son groupe en soulignant l'importance de rester concentrés avant la trêve. L’entraîneur de l’OM insiste sur le fait que son équipe doit se focaliser sur le match à venir contre Montpellier, une équipe redoutable dans les transitions et les contre-attaques. L’ancien milieu de terrain de l'AC Milan a partagé son expérience personnelle en expliquant que, dans les premières années de sa carrière, il avait connu des performances décevantes « après le 15 décembre ».

Il attribue cela au fait de se laisser distraire par des préoccupations extérieures telles que les cadeaux de Noël et les festivités familiales. Pour éviter une baisse de performance similaire à l'OM, Gennaro Gattuso conseille à Samuel Gigot et ses partenaires d’éviter de penser aux vacances et aux préparatifs de Noël, soulignant ainsi l'importance de la concentration et de l'engagement dans le contexte sportif.