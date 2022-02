Barça Mercato : Mourinho veut chiper une pépite de Barcelone !

Publié par Thomas G. le 23 février 2022 à 13:18

José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma veut enrôler un latéral droit du Barça. Le joueur de 21 ans a perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée de Xavi.

Barça Mercato : Mourinho s'intéresse à Sergiño Dest

José Mourinho a de grands projets avec la Roma. Le technicien portugais veut ramener les Romains en Ligue des Champions dans un premier temps. Puis, il rêve de remporter le premier Scudetto du club depuis plus de 20 ans. Afin d'atteindre ces grands objectifs, JoséMourinho a commencé à recruter des jeunes joueurs prometteurs pour les faire progresser et bâtir une équipe à son image. Ainsi, Tammy Abraham, Ainsley Maitland-Niles ou encore Sergio Oliveira ont débarqué dans la capitale italienne.

Néanmoins, les résultats obtenus par la Roma sont en dents de scie. Les Romains sont distancés par l’Atalanta et la Juventus dans la course à la Ligue des Champions. Ainsi The Special One continue de prospecter pour renforcer son effectif. Et il a jeté son dévolu sur l’arrière droit du Barça, Sergiño Dest. L’international américain de 21 ans a vu son temps de jeu diminué de manière drastique depuis l’arrivée de Xavi au Barça. Dest a fait l’objet de nombreuses critiques des médias catalans suite à de mauvaises prestations.

Le Barça a fixé son prix

Selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone a fixé le prix de Dest à 18 millions d’euros. Une somme non-négligeable pour un jeune latéral acheté 10 millions d’euros en 2020 à l’Ajax d’Amsterdam. Dest pourrait voir d’un bon œil un départ vers la Roma, où une place de titulaire dans l’un des meilleurs clubs d’Italie l’attend. De plus, la perspective d’évoluer sous les ordres de José Mourinho pourrait séduire un jeune joueur comme Sergiño Dest.

Le FC Barcelone est disposé à le laisser partir, car c’est un jeune joueur qui a toujours la cote sur le marché. Le transfert de Dest permettrait au club de faire une plus-value, dans un contexte difficile pour les Blaugranas qui ont besoin d’argent.