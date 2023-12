A quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal, Gennaro Gattuso a mis un gros coup de pression au président de l'OM, Pablo Longoria.

Mercato OM : Une flopée d'absence en vue à Marseille en janvier

L'Olympique de Marseille termine l'année 2023 sur une performance un peu grincheuse. Les Phocéens n'ont pas pu mieu faire qu'un match nul (1-1) sur la pelouse de Montpellier mercredi, à l'occasion de la dix-septième journée de Ligue 1. Si les joueurs pourront passer une période de fête tranquille, il n'en sera pas pareil pour Gennaro Gattuso et Pablo Longoria qui ont de réels soucis à se faire. L'entraîneur de l'OM s'apprête à composer sans neuf de ses joueurs en janvier, en raison de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Il s'agit notamment de François Mughe (Cameroun), Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), Chancel Mbemba (République Démocratique du Congo), Bamo Meïté (Côte d'Ivoire), Ismaïla Sarr (Sénégal), Iliman Ndiaye (Sénégal), Pape Gueye (Sénégal), Azzedine Ounahi (Maroc) et Amine Harit (Maroc), tous présélectionnés en équipe nationale.

Gattuso met une grosse pression à Pablo Longoria

Les semaines à venir s'annoncent donc cruciales sur la Canebière et il y a lieu de réagir. Avec ces nombreux départs attendus en janvier, l'OM est obligé de se renforcer sur le marché hivernal. Il y a donc urgence et Gennaro Gattuso a tenu à le rappeler après le nul à Montpellier. Alors que Pablo Longoria a une conférence de presse programmée pour jeudi, le technicien italien a préféré donner rendez-vous aux journalistes à cette occasion, plutôt que de devoir répondre à la question sur le mercato marseillais. Il a tout de même confié que le recrutement se fera en fonction des besoins du club, ceci en dépit des difficultés qu'implique le mercato en janvier.

Avec le championnat et la Coupe de France à disputer, Gattuso sait qu'il y aura des matchs difficiles et réclame des renforts à son président, Pablo Longoria. L'OM est actuellement sixième après la 17e journée de championnat. Avec le nul arraché grâce au but de Jordan Veretout, les Marseillais se trouvent à quatre points du Top 4, pour la Ligue des Champions.