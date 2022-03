Bordeaux : Grosse mobilisation en Gironde pour le maintien du FCGB

Publié par ALEXIS le 22 mars 2022 à 11:58

La Mairie de Bordeaux a lancé un appel à la mobilisation de tous les Girondins pour soutenir leur club menacé de relégation en Ligue 2.

Bordeaux : Vive tension après la défaite contre le MHSC

La tension était vive, dimanche, au stade Matmut Atlantique à Bordeaux, après la défaite humiliante des Girondins face au Montpellier HSC (0-2). Le club au scapulaire avait concédé 2 buts en 16 minutes de jeu. Plus grave, l’équipe de David Guion a joué à 11 contre 9 pendant toute la deuxième période, suite à l’expulsion de deux joueurs du MHSC, mais elle n’a pas été capable de revenir au score, ou même de réduire l’écart, devant son public. À l’issue du match perdu, il y a eu de chaudes explications entre les supporters du FCGB et leurs joueurs. Dans le collimateur des Ultamarines, le gardien de but Benoît Costil a même failli en venir aux mains avec un responsable du groupe de supporters. Le public bordelais était évidemment très déçu de ses joueurs après le match perdu à domicile.

Hazouard « lance un appel positif et constructif à la mobilisation »

Sentant un grand vent de démobilisation des Girondins, la Marie de Bordeaux a décidé de monter au créneau pour remobiliser les supporters pour les 9 derniers matchs du championnat 2021-2022. Sur France Bleu Gironde, Mathieu Hazouard a lancé un appel à la mobilisation. « J’ai échangé avec le maire, lundi. Nous allons faire un appel pour dire que les Girondins sont consubstantiels avec l’histoire de Bordeaux. C’est notre patrimoine. On ne peut pas se résoudre à une descente en Ligue 2 », a confié l’adjoint du maire Pierre Hurmic, en charge des sports à la ville de Bordeaux.

« Ça va mal. C’est un crève-cœur. Je n’arrête pas de rappeler l’histoire magique des Girondins. […] On lance un appel à la mobilisation, mais un appel positif, constructif. J’incite et j’exhorte tous les Bordelais et tous les Girondins à venir au prochain match. On sait bien ce qu’est un douzième homme », a lancé Mathieu Hazouard sur la radio. Derniers de Ligue 1 avec 22 points après 29 journées disputées, les Marine et Blanc affronteront le LOSC, le samedi 2 avril (19h) au stade Pierre Mauroy, après la trêve internationale.