AC Milan Mercato : Gros duel avec l'Inter pour un espoir de Naples

Publié par Jules le 22 mars 2022 à 12:18

À la lutte pour la première place de Serie A cette saison, l’Inter et l'AC Milan seraient en concurrence pour l’arrivée d’un grand espoir de Naples.

AC Milan Mercato : Inter, Elmas affole la Lombardie

Ce n'était plus arrivé depuis longtemps, mais cette saison, les deux clubs milanais affichent une forme rayonnante et sont en concurrence pour tenter de remporter le Scudetto dans quelques mois. Outre la concurrence sportive, les Rossoneri et les Nerazzurri se livreraient également un combat sur le marché des transferts pour s'attacher les services d'un espoir du Napoli.

Le média espagnol Marca a en effet révélé que l'AC Milan et l'Inter seraient tous les deux intéressés par le profil d'Eljif Elmas (22 ans). Le joueur napolitain dont le contrat court jusqu'en 2025, pourrait donc se retrouver au milieu d'une lutte acharnée entre les deux rivaux historique cet été.

Naples ne serait pas vendeur

Comme souvent dans ce genre de dossier, il sera compliqué de convaincre le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis, connu pour son sens avancé de la négociation. L'Inter et l'AC Milan devront donc signer un gros chèque pour espérer recruter le milieu de terrain cet été. L'international macédonien (37 sélections) que certains avaient pu découvrir à l'Euro 2020, risque d'avoir d'autres prétendants, alors qu'il réalise une belle saison du côté de Naples. Le joueur, estimé à 24 millions d'euros, pourrait donc voir son prix grimper en flèche dans les prochaines semaines.

Pour l'Inter Milan, ce dossier serait lié à la situation de Nicolo Barella qui pourrait quitter l'Italie cet été. Le Real Madrid serait apparemment intéressé par le joueur et Elmas pourrait donc débarquer pour le remplacer au sein de l'effectif de Simone Inzaghi. Reste à voir qui des Rossoneri et Nerazzurri se montreront les plus convaincants pour réussir à débaucher la sensation de 22 ans.