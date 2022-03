Real Madrid Mercato : Une légende annoncée pour remplacer Ancelotti

Publié par Thomas le 22 mars 2022 à 14:35

Vivement pointé du doigt après la déroute subie contre le Barça, Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid dès cet été.

Real Madrid Mercato : Ancelotti poussé vers la sortie

Le prochain marché des transferts s’annonce historique dans la capitale espagnole. De nombreux mouvements sont à prévoir, à commencer par le poste d’entraîneur de plus en plus en balance au Real Madrid. Leader du championnat espagnol, les Merengues réalisent une série de matches assez décevants, quelque peu éclipsés par la victoire incroyable contre le PSG en Ligue des Champions. Si le succès retentissant contre les Rouge et Bleu a apaisé les doutes naissants sur le niveau de jeu de l’équipe, la récente débâcle des Blancos contre le rival barcelonais a définitivement mis en danger le poste de Carlo Ancelotti.

Le coach italien se trouve cette semaine dans la tourmente et il est pressenti pour quitter le Real à l’issue de la saison. Si le technicien de 62 ans reste confiant pour son avenir, une élimination précoce en quarts de finale de la Ligue des Champions pourrait provoquer sa chute chez les Merengues. Critiqué pour ses récents choix tactiques, notamment au Santiago Bernabeu dimanche pour le Clasico, Ancelotti pourrait laisser sa place à un entraîneur plus jeune, à l’instar de Zinédine Zidane il y a quelques années.

Raul annoncé par la presse locale

Pour succéder à l’ancien coach des Blues, le journal espagnol Marca annonce que " l’heure est venue " de laisser une chance à l’ancien Galactic, Raul Gonzalez. Légende des Blancos et de la sélection espagnole, l’ex-attaquant, auteur de 323 buts à Madrid, est annoncé par le média comme un candidat sérieux à la succession d’Ancelotti. " L’heure est venue pour Raúl de prendre en main l’équipe première la saison prochaine. Il possède la personnalité et le talent pour bien diriger le vestiaire et il possède l’avantage de bien connaître les joueurs pros mais aussi ceux de la Castilla (centre de formation) ", déclare le journal madrilène.

Une option de plus en plus envisagée par Florentino Pérez qui souhaite s’inspirer du succès de Zidane au Real pour engager une autre ancienne star du club. L’option Xabi Alonso est également évoquée par certains médias.