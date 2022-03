OL Mercato : Lyon proche de perdre Cherki et Caqueret !

Publié par Thomas le 22 mars 2022 à 16:35

En fin de contrat en 2023 à l' OL, les deux joyaux Rayan Cherki et Maxence Caqueret pourraient quitter l'Olympique Lyonnais cet été.

OL Mercato : De gros départs déjà actés cet été

La saison cauchemardesque de l’Olympique Lyonnais pourrait avoir un impact considérable sur le prochain mercato estival. Avec la menace d’une nouvelle saison sans qualification européenne, le club rhodanien pourrait connaître une vague de départs sans précédent à partir de juin. Si les Gones ont déjà acté le départ de Xherdan Shaqiri cet hiver, deux autres recrues estivales devraient prendre la porte à l'issue de la saison. Comme le révèle Foot Mercato, Emerson Palmieri, arrivé en prêt de Chelsea, devrait retourner en Angleterre en juin, faute d’épanouissement dans le Rhône. L’international italien devrait être suivi du défenseur central Jérôme Boateng, lui aussi annoncé sur le départ.

En plus des deux défenseurs arrivés l’été dernier, L’Équipe dévoile ce mardi que d’autres cadres devraient faire leurs valises de l’ OL, à commencer par le capitaine Léo Dubois. Pointé du doigt par les supporters, l’international français ne sera pas retenu en cas d’offres intéressantes. De même pour Houssem Aouar qui se rapproche d’un transfert, à un an de la fin de son bail à Lyon. Les défenseurs centraux Thiago Mendes et Jason Denayer sont aussi très proches d'un départ. Un grand ménage s’annonce donc pour l’actuel 10e de Ligue 1. Hormis ces indésirables, Lyon pourrait également perdre deux de ses joyaux, dont le contrat court jusqu’à l’année prochaine.

La prolongation de Cherki et Caqueret au point mort

Fortement impacté par la crise sanitaire, l’ OL connaît de gros problèmes financiers qui l’empêchent de boucler certaines opérations. Actuellement en pleine campagne de prolongation de ses jeunes talents, le board lyonnais pourrait connaître un coup dur énorme sur les dossiers Rayan Cherki et Maxence Caqueret. En fin de contrat en juin 2023, les deux joueurs issus du centre de formation sont en conflit avec leur direction. D’après L’Équipe, l’attaquant de 18 ans verrait sa prolongation gelée à cause d’un désaccord financier. Cherki toucherait actuellement 190 000 euros par mois, une somme considérable qui ne serait pas en adéquation avec son statut sportif.

Lyon souhaiterait le prolonger sans augmenter son salaire, ce que le clan du joueur refuse totalement. L'OGC Nice suivrait la situation de très près et pourrait lancer une offensive cet été. Pour son compère du milieu de terrain, Maxence Caqueret, récemment apparu dans le radar du Real Madrid, la tendance est assez similaire. Les discussions seraient également au point mort entre le club rhodanien et le joueur à cause d’un important désaccord salarial. L’international espoir des Bleus demande 300 000 euros alors que l’ OL ne propose que 200 000 euros par mois.