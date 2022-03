OL Mercato : Après Denayer, un départ énorme se précise à Lyon

Publié par Thomas le 22 mars 2022 à 12:05

Auteur d'une saison en dents de scie, l' OL devrait connaître de nombreux mouvements cet été. En plus de Denayer, un autre titulaire va quitter Lyon.

OL Mercato : Un défenseur va faire ses valises cet été

Malgré un mercato hivernal ambitieux et les arrivées successives de Romain Faivre et Tanguy Ndombele, l’Olympique Lyonnais n’y arrive pas. Encore décevants contre le Stade de Reims ce week-end (0-0), les hommes de Peter Bosz stagnent à une triste 10e place en Ligue 1 et voient leurs chances de qualification en Ligue des Champions se dissiper semaine après semaine. Une situation chaotique qui devrait pousser certains joueurs à faire leurs valises dès le mois de juin.

Si l’ OL se concentre essentiellement sur la prolongation de ses jeunes pépites comme Rayan Cherki ou Maxence Caqueret, le club rhodanien devrait acter un départ douloureux au poste de latéral, celui de l’Italien Emerson. Comme le dévoile Sébastien Denis sur Twitter, le champion d’Europe devrait retourner à Chelsea à l’issue de la saison.

Prêté par les Blues l’été dernier pour un an, Lyon avait espoir de conserver le défenseur de 27 ans sur le long terme et semblait même bien parti pour le recruter définitivement. Seulement, comme le révèle le journaliste, le salaire d’Emerson aurait fait coincer les négociations rendant impossible son incorporation définitive chez les Gones. De plus, le joueur ne se sentirait plus aussi bien à l’ OL, en partie à cause des résultats sportifs et des tensions internes qui en découlent.

Bruno Cheyrou se lance sur un latéral gauche

Pour pallier à ce futur départ, le directeur sportif lyonnais, Bruno Cheyrou, aurait pris la décision de recruter un nouveau défenseur cet été. D’après Sébastien Denis, le board de l’Olympique Lyonnais souhaiterait réaliser un nouveau coup à 0€ en signant en prêt un joueur en manque de temps de jeu. L’international italien pourrait être suivi par d’autres départs importants en défense comme Jason Denayer, très en vue du côté de l’Italie et l’Espagne, ou encore Léo Dubois, qui ne sera pas retenu par Jean-Michel Aulas en cas d’offre intéressante.