PSG Mercato : C'est fait, Paul Pogba donne son feu vert au Paris SG

Publié par Thomas le 23 mars 2022 à 10:36

Objectif de Leonardo depuis des années, Paul Pogba se rapproche à grands pas du PSG et vient de donner son feu vert au club.

PSG Mercato : Le départ de Pogba de Man United déjà acté

Le mercato estival du Paris Saint-Germain risque de faire couler beaucoup d’encre. En pleine crise sportive après son élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid, le club de la capitale envisage de bouleverser son effectif à toutes les échelles dans les prochains mois. Si Mauricio Pochettino et son directeur sportif Leonardo sont vivement menacés à leurs postes, du côté des joueurs, de gros mouvements sont également à prévoir. Il y a quelques mois, le journaliste Fabrizio Romano dévoilait que la priorité des Rouge et Bleu en vue de la prochaine saison, résidait au poste de milieu de terrain et cela se confirme ce mercredi.

Très déçu du rendement de sa recrue néerlandaise, Georginio Wijnaldum, le PSG compte enrôler un joueur de classe mondiale cet été et a fait de Paul Pogba sa priorité dans ce secteur. En plein doute à Manchester United, l’international français va bien quitter Old Trafford à l’issue de son contrat en juin, une tendance qu’il a maintes fois laisser entendre en interview. " Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées ", a annoncé le milieu de 29 ans au Figaro.

Critiqué par les supporters mancuniens pour son irrégularité, Paul Pogba ne nie pas les faits mais justifie cette inconstance par un mal-être palpable chez les Red Devils. " A Manchester United, est-ce que j’ai vraiment un rôle ? Je pose la question et je n’ai pas la réponse ", déclare-t-il. Une volonté de changer d'air donc pour La Pioche, qui voit de nombreux prétendants lui faire les yeux doux. Cependant, le joueur se serait drastriquement rapprocher des Rouge et Bleu ces derniers mois.

Pogba s’ouvre au Paris SG et se rapproche d’une signature

Scruté par plusieurs écuries en Europe, le natif de la région parisienne s’est ouvert ce mercredi à une arrivée au Paris Saint-Germain. Pas insensible aux avances de Leonardo, le milieu tricolore s’est confié au Figaro et a évoqué une potentielle signature à Paris. Lorsqu’on lui demande si cela lui plairait d’évoluer au PSG la saison prochaine, le champion du Monde répond avec malice. " Pourquoi pas ? C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club ", en référence à ses amis de l'Equipe de France, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Une arrivée de Paul Pogba dans la capitale pourrait également favoriser la prolongation du génie bondynois cet été.