ASSE Mercato : Angers SCO, une belle signature se dessine à Sainté

Publié par Jules le 23 mars 2022 à 14:06

Auteur de bonnes prestations depuis son arrivée à l’ ASSE cet hiver, Paul Bernardoni pourrait prolonger l’aventure avec les Verts.

ASSE Mercato : Bernardoni pourrait rester à Sainté

Alors qu'Angers connaît de grosses difficultés au poste de gardien de but depuis plusieurs semaines, Paul Bernardoni, prêté par le SCO Angers à l' ASSE cet hiver, s'est rapidement imposé dans les cages stéphanoises. Débarqué dans le Forez dans le cadre d'un prêt sans option d'achat, le gardien de 24 ans a vite relégué Etienne Green au rang de remplaçant. De quoi voir plus loin pour le portier dont le contrat court jusqu'en 2024 en Anjou ?

Vu sa bonne situation et tandis que les choses se passent pour le mieux à l' ASSE depuis plusieurs semaines déjà (3 victoires et 3 nuls sur les 7 dernières rencontres de Ligue 1), il se pourrait que Bernardoni reste à Sainté plus longtemps que prévu. En effet, le joueur ne serait pas contre l'idée de prolonger, surtout en cas de maintien de Saint-Etienne dans l'élite la saison prochaine.

Cependant, comme le déclare le principal intéressé dans un entretien pour Le Progrès, rien n'est encore fait avec l'ASSE. " On ne m’a pas fait de promesses. Honnêtement, je ne peux pas faire de plan sur la comète ", a-t-il avoué au quotidien, avant d'ajouter un " on verra ", laissant planer le doute sur son potentiel avenir en vert à l'issue de la saison.

Bernardoni, indésirable au SCO Angers

Quoi qu'il en soit, stéphanois ou non, Paul Bernardoni risque de ne plus être angevin la saison prochaine. Le SCO Angers tient déjà un gardien pour la saison prochaine avec le recrutement du jeune Yahia Fofana qui débarquera en provenance du Havre en juillet, soit à la fin de son contrat avec le club normand. S'il retourne à Angers, Bernardoni devrait donc logiquement être placé sur la liste des transferts, reste à voir si l' ASSE se positionnera pour le conserver.

L'AS Saint-Étienne, qui connaît de grosses difficultés financières, risque d'être à l'affût des bons coups cet été et Bernardoni pourrait rentrer dans cette case. Pour rappel, de nombreux gros salaires sont en fin de contrat avec l' ASSE, ce qui pourrait permettre de renflouer les caisses stéphanoises lors du prochain mercato, et peut-être se positionner sur ce dossier. Quoi qu'il en soit, les Verts auront un gros avantage dans ce dossier, étant donné que Paul Bernardoni semble beaucoup se plaire dans la Loire.