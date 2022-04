ASSE Mercato : Angers SCO, le futur de Bernardoni est connu !

Publié par Jules le 26 avril 2022 à 18:29

ASSE Mercato : Le prêt de Paul Bernardoni en provenance d'Angers SCO prendra bientôt fin et Sainté doit maintenant clarifier la situation au poste de gardien.

ASSE Mercato : Un avenir pour Bernardoni à Saint-Etienne ?

Arrivé cet hiver pour apporter un peu d'expérience dans les cages de l' ASSE, Paul Bernardoni a éclipsé Etienne Green, pourtant très prometteur à ce poste. Alors que le prêt du portier arrivera à son terme dans quelques semaines maintenant, l'heure est à la décision pour l'AS Saint-Etienne. Malgré les rumeurs qui couraient quant à un potentiel achat définitif de Bernardoni par les dirigeants stéphanois, il n'en serait rien et le joueur devrait rentrer à Angers à l'issue de son bail de 6 mois avec les Verts.

En effet, But! Sainté informe que la décision aurait été prise en interne de ne pas tenter de recruter définitivement le portier du SCO Angers cet été. L' ASSE veut continuer de faire confiance à Etienne Green qui a souvent montré de bonnes choses dans les cages et qui pourrait encore progresser, alors qu'il n'a que 21 ans. Cette décision ne dépend pas du maintien des Verts en Ligue 1 et Bernardoni devra donc quitter le club, qu'il se maintienne dans l'élite ou non.

Un gardien en approche à Saint-Etienne

Si la décision a été prise de la part des dirigeants stéphanois de faire confiance à Etienne Green, ils sont néanmoins conscients que le jeune gardien de l' ASSE est encore jeune et doit encore progresser. Ainsi, But! Sainté explique aussi que les Verts seraient à la recherche d'un gardien expérimenté afin de faire office de doublure au jeune gardien franco-britannique. La cellule de recrutement plancherait déjà sur ce type de profil pour la prochaine fenêtre des transferts.

Avec le départ de Stefan Bajic à Pau, le seul gardien pouvant suppléer Etienne Green est Boubacar Fall. Néanmoins, le board stéphanois considère que le jeune portier de 21 ans est encore trop juste pour être considéré comme une solution crédible en cas de suspension ou de blessure de Green. Un nouveau gardien devrait donc débarquer à l' ASSE, tandis que Bernardoni devrait retourner au SCO Angers. Un premier gros dossier à gérer pour les Stéphanois, alors que, de l'autre côté du terrain, plusieurs attaquants, dont Arnaud Nordin, devraient quitter le club.